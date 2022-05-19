Подолання продовольчої кризи у світі неможливе без відновлення експорту з України, Росії та Білорусі, — Генсек ООН
Світ вирішить проблему браку продовольства тільки за відновлення постачання з України, Росії, Білорусі
Про це повідомив генсек ООН Антоніу Гутерреш, пише Інтерфакс-Україна.
"У світі є достатньо продовольства", - заявив він на організованій у Нью-Йорку міністерській зустрічі.
"Проте немає ефективних рішень без продовольства з України та без продовольства та добрив з Росії та Білорусі", - додав Гутерреш.
Генсек ООН закликав РФ "гарантувати безпечний експорт зерна, яке знаходиться в українських портах".
"Можна розглянути альтернативні маршрути, проте вони не дозволять вирішити проблему", – пояснив він.
Крім того, поставки російського продовольства та добрив також повинні отримати безперешкодний доступ на світові ринки, додав Гутерреш.
- Нагадаємо, Генсек ООН уже закликав Росію відкрити українські порти для експорту зерна, обіцяючи натомість лобіювання пом'якшення санкцій.
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