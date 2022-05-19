Про це повідомив генсек ООН Антоніу Гутерреш, пише Інтерфакс-Україна.

"У світі є достатньо продовольства", - заявив він на організованій у Нью-Йорку міністерській зустрічі.

"Проте немає ефективних рішень без продовольства з України та без продовольства та добрив з Росії та Білорусі", - додав Гутерреш.

Генсек ООН закликав РФ "гарантувати безпечний експорт зерна, яке знаходиться в українських портах".

"Можна розглянути альтернативні маршрути, проте вони не дозволять вирішити проблему", – пояснив він.

Крім того, поставки російського продовольства та добрив також повинні отримати безперешкодний доступ на світові ринки, додав Гутерреш.

Нагадаємо, Генсек ООН уже закликав Росію відкрити українські порти для експорту зерна, обіцяючи натомість лобіювання пом'якшення санкцій.

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