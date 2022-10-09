Подоляк і Арахамія відповіли на заклики до перемовин з РФ
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк та голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді, в минулому голова переговорної групи з Росією Давид Арахамія прокоментували заклики до перемовин з РФ
Про це написав Михайло Подоляк у своєму twitter та Давид Арахамія у своєму telegram.
Подоляк пояснив, який правильний "алгоритм" переговорів з Росією. Він зазначив, що спочатку варто переглянути фото масових поховань, потім запропонувати Кремлю вивести війська з суверенної України та піддати російських воєнних злочинців трибуналу.
"Менше фантазій - більше реалій", - пише він.
Своєю чергою Арахамія відповів на заклик Міністра оборони Румунії провести переговори між країнами Заходу та Росією заради миру.
Він зазначив, що Україна готова до переговорів з західними країнами, але тільки з приводу якнайшвидшого вступу до НАТО.
"Це єдина тема на, яку ми можемо вести розмову на цей час і Росія в цих перемовинах зайва", - пише Арахамія.
Він також підкреслив, що колективна безпека і сильні Збройні сили України – це єдина гарантія миру на Європейському континенті, саме тому переговорні зусилля Заходу варто спрямувати в цьому напрямку.
- Раніше президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
- 6 жовтня у Росії запропонували альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе