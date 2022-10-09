Подоляк і Арахамія відповіли на заклики до перемовин з РФ

Про це написав Михайло Подоляк у своєму twitter та Давид Арахамія у своєму telegram.

Подоляк пояснив, який правильний "алгоритм" переговорів з Росією. Він зазначив, що спочатку варто переглянути фото масових поховань, потім запропонувати Кремлю вивести війська з суверенної України та піддати російських воєнних злочинців трибуналу.

"Менше фантазій - більше реалій", - пише він.

Своєю чергою Арахамія відповів на заклик Міністра оборони Румунії провести переговори між країнами Заходу та Росією заради миру.

Він зазначив, що Україна готова до переговорів з західними країнами, але тільки з приводу якнайшвидшого вступу до НАТО.

"Це єдина тема на, яку ми можемо вести розмову на цей час і Росія в цих перемовинах зайва", - пише Арахамія.

Він також підкреслив, що колективна безпека і сильні Збройні сили України – це єдина гарантія миру на Європейському континенті, саме тому переговорні зусилля Заходу варто спрямувати в цьому напрямку.