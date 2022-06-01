Подоляк про перебіг війни: до осені-зими все розвиватиметься дуже парадоксально

Про це Подоляк заявив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"До осені-зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально. Чому? Тому що зупинитись ніхто не зможе. Ні одна, ні друга сторона не отримає в нинішньому вигляді відчуття перемоги", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП пояснив, що РФ не може зупинитися на захоплених територіях, бо не має підтримки місцевого населення.

"Україна точно не може зупинитись. Це об'єктивні обставини. Росія могла б зупинитися, але вона сама відчуває, що в Херсонській і Запорізькій областях немає підтримки місцевого населення. "Рускій мір" у своїй реальності нікого не приваблює. Наразі він зайшов на Південь України абсолютно без жодної концепції того, що має намір там робити. Російська армія просто прийшла туди з червоними прапорами, з туалетами, які тепер будуть на вулиці, без унітазів, тому що це не прийнято у їхній цивілізації, без гарячої води і в принципі без комфорту. Усе, що вони пропонують херсонцям і запорожцям, - це мінімальний набір послуг, життя у ватниках і валянках, балалайка та горілка і ще мітинги біля споруджуваних пам'ятників Леніну", - сказав Подоляк.

Радник очільника ОП зазначив, що "рускій мір" програє, бо Україна намагається створити для громадян можливості для комфортного життя і розвитку, натомість Росія не може протиставити цьому нічого конструктивного.

"Україна, попри вісім років війни на Донбасі, вже була практично інтегрована у європейський відкритий простір. Успішність для українця - це можливість їздити світом, робити кар'єру та одержувати хорошу заробітну плату, навчати дітей в українських чи іноземних університетах. Росія ж пропонує: давайте ми вас повернемо у XIX століття. Вони цілком серйозно це продають, розраховуючи, що це хтось купить, і вважають, що всі мають жити в таборі за розпорядком, із бідним раціоном тощо. Вони не розуміють, чому ми хочемо жити інакше, бути відкритими, їздити світом. Більше того, за три місяці війни Росія навіть не викристалізувала бодай якоїсь концепції того, з чим прийшла на тимчасово окуповані території сходу і півдня. Вона, як і раніше, продовжує зносити міста, продавати варварство, масові вбивства та концепцію пам'ятника Леніну як єдину альтернативу людям, які хочуть бути інтегрованими в сучасну європейську систему", - сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП, утворення ліній розмежування не зможуть зупинити бойові дії.

"Війна не може зупинитися лінією розмежування. Ні Херсонська, ні Запорізька, ні Донецька, ні Луганська області категорично не хочуть у цьому "рускому мірі" жити", - підсумував Подоляк.

Раніше Подоляк заявив, що український прапор майорітиме над Херсоном "швидше, ніж хтось може собі уявити".

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