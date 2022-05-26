Про це радник глави ОПУ написав у Телеграм.

"Давайте відверто. Про окуповані території. І про всі кримінальні ініціативи росіян щодо спроб тупо вкрасти наші міста.

Так от, про конкретику. Росія дуже активно намагається сформувати в мешканців півдня думку, що Україна їх покинула, а "русский мир" прийшов надовго. Повна маячня. Маємо класичну російську психологічну операцію: викликати почуття смути та великої образи покинутих, а потім конвертувати це у гнів ображених", - пояснює Подоляк.

За його словами, політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях. Уся військова машина працює на те, щоб просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни.

"Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці. Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнений. Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року. Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити", - запевнив радник керівника Офісу президента.

26 травня в ефірі Еспресо радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що російські паспорти для жителів Херсонщини та Запоріжжя окупанти планують видавати в Криму.

25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства жителям Херсонської та Запорізької областей за спрощеною процедурою.

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