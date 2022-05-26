Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Херсонці, звісно, негативно віднеслись до інформації про те, що окупанти планують видати російські паспорти на окупованих територіях. Саме тому вже вчора ввечері російські окупанти повідомили про те, що паспорти РФ для жителів окупованої Херсонської та Запорізької областей вони планують видавати на території анексованого Криму. Це означає, що вони розуміють, що так само як із референдумом, який вони хотіли провести, в них нічого не вийде. Не вийде окупантам створити картинку величезних черг за російським паспортом", - розповів Хлань

Хлань наголосив, що окупанти змушують херсонців отримувати російські паспорти через погрози й тортури

"Росіяни заявляють, що 70% населення окупованих територій Херсонської та Запорізької області бажає отримати російські паспорти. Це брехня. Херсонців змушують отримувати російські паспорти під тортурами. Оскільки з першого дня окупації росіяни змушували людей підписувати заявку на отримання паспорта РФ. А зараз окупанти використовують ці заявки, що нібито люди виявили бажання отримати ці паспорти. Такого бажання серед мешканців тимчасового окупованих територій немає", - додав Хлань.

25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства жителям Херсонської та Запорізької областей за спрощеною процедурою

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