Подоляк: західна зброя робить українців щасливими

Про це Подоляк написав у Twitter.

За словами Подоляка, все, що допомагає вигнати росіян з України, робить українців щасливими.

"Постачання західної зброї принесе Україні лише нові страждання", – кажуть дивні суб’єкти в Кремлі. Так от, читайте по складах: страждання українському народу приносить російська армія катів і мародерів. Західна зброя робить українців щасливими. Як і все, що допомагає вигнати росіян із нашої землі", - написав Михайло Подоляк.

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