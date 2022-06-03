Подоляк: західна зброя робить українців щасливими
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зброя, яку надають західні партнери, робить українців щасливими
Про це Подоляк написав у Twitter.
За словами Подоляка, все, що допомагає вигнати росіян з України, робить українців щасливими.
"Постачання західної зброї принесе Україні лише нові страждання", – кажуть дивні суб’єкти в Кремлі. Так от, читайте по складах: страждання українському народу приносить російська армія катів і мародерів. Західна зброя робить українців щасливими. Як і все, що допомагає вигнати росіян із нашої землі", - написав Михайло Подоляк.
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