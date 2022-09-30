Про це він написав у Twitter.

"8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово - колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів", - пише Подоляк.

Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко повідомив, що російські окупанти в районі Лиману намагаються втекти польовими дорогами, але українська артилерія дістає зараз будь-яку ворожу колону.

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