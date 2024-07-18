Де провести відпустку та добре відпочити за кордоном: популярні напрямки

У складних умовах сьогодення, важливо знайти місця, де можна відпочити не лише якісно, а й доступно. Крім того, велике значення має місцезнаходження курорту та як швидко до нього можна дістатись. Пропонуємо огляд популярних напрямків для українців, які дозволять насолодитися відпочинком, гарними краєвидами та не витрачати при цьому значних коштів.

Як можна дістатись до омріяного місця відпочинку?

Сьогодні наші громадяни через війну не можуть потрапити до іншої країни завдяки авіасполученню з України. Тому подорожувати можна такими способами:

на власному авто

автобусні перевезення

залізничне сполучення

автобус або потяг за кордон, а потім авіапереліт

Найближчими країнами для вильоту є Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Молдова. Крім того, варто звертати увагу на віддаленість аеропорту. Чим ближче знаходиться аеропорт до кордону з Україною, тим ваш шлях до місця призначення буде коротшим та простішим.

Сьогодні зростає залізничне сполучення між Україною та сусідніми країнами. Вже існує низка міжнародних залізничних маршрутів, тож ви зможете подорожувати на поїзді до:

Польщі (Варшава, Хелм, Перемишль);

Угорщини (Будапешт, Захонь);

Австрії (Відень);

Чехії (Прага);

Словаччини (Кошице);

Молдови (Кишинів).

Найчастіше туристи сьогодні обирають саме залізничне сполучення. Крім того, пройти паспортний контроль можна навіть не виходячи із вагону, що дуже зручно. Однак, білети на потяги розкуповують дуже швидко, тому планувати поїздку варто заздалегідь.

Ну і звісно існує широка мережа автобусних маршрутів, які курсують як на території України, так і зможуть доставити вас за кордон. Хоча сьогодні більшість таких автобусів обладнані хорошими сидіннями, кондиціонерами та Wi-Fi, частину туристів все ж лякають такі "сидячі" подорожі на дальні відстані.

Популярні напрямки для відпочинку за кордоном

Україніці дуже часто обирають європейські країни для відпочинку через низку причин. По-перше, географічна близькість, що робить подорожі швидшими і зручнішими. Це особливо важливо для короткострокових відпусток, коли немає багато зайвого часу або людина подорожує із маленькою дитиною.

По-друге – це безвізовий режим. Із 2017 року українці можуть подорожувати до країн Європейського Союзу без віз, що значно спрощує процес планування подорожей. Безвізовий режим дозволяє уникнути довгих і складних процедур із паперами, що є великою перевагою.

І що надзвичайно важливо сьогодні – це безпека. Більшість європейських країн мають високий рівень безпеки, що є важливим фактором для туристів.

Крім того, Європа пропонує велику різноманітність туристичних напрямків: від пляжного відпочинку на Середземному морі до культурних та історичних турів у великих містах, таких як Париж, Рим чи Барселона. Тут є можливості для будь-якого виду відпочинку: активного, культурного, гастрономічного тощо.

Болгарія

Болгарія є одним з найбільш популярних місць для бюджетного відпочинку. Чорноморські курорти, такі як Сонячний берег, Золоті піски та Несебр (давнє місто, що входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), пропонують відмінні пляжі, чисте море та різноманітні розваги.

Крім того, Болгарія відома своєю гостинністю та смачною кухнею. Вартість проживання, харчування та розваг тут значно нижча, ніж у багатьох європейських країнах.

Фото: dailytravelpill.com

Греція

Греція приваблює туристів своїми мальовничими островами, античними руїнами та чудовою кухнею. Крит, Родос, Кос та інші острови пропонують різноманітні варіанти відпочинку – від активного дозвілля до спокійного пляжного релаксу. Грецька гостинність і культура роблять кожен відпочинок особливим. Вартість проживання та харчування тут також доступна, особливо якщо планувати поїздку заздалегідь.

Крит в останні роки став дуже популярним для проведення відпустки українців. Це найбільший острів Греції, є ідеальним місцем для бюджетного відпочинку. Крит пропонує все, що можна бажати: від чудових пляжів і мальовничих гір до багатої історії та культури. Завдяки своїй різноманітності острів може задовольнити будь-які вподобання, а доступні ціни роблять його привабливим напрямком для українських туристів.

Крит є справжнім скарбом для любителів історії та культури. Стародавнє місто Кноссос, палац Малія та археологічний музей Іракліону відкриють перед вами багатство мікенської цивілізації. Відвідування багатьох музеїв та археологічних розкопок коштує недорого, а для студентів та пенсіонерів часто діють знижки.

Фото: iStock/Maglara

Чорногорія

Чорногорія є справжнім відкриттям для багатьох туристів. Ця країна пропонує чудові пляжі Адріатичного моря, приголомшливі гори та багату культурну спадщину.

Котор, Будва, Херцег-Новий – це лише деякі з курортів, де можна насолодитися приємним відпочинком. Є безкоштовні та платні пляжі. Вартість проживання та харчування тут цілком доступна, а гостинність місцевих жителів робить відпочинок ще більш приємним.

Фото: lonelyplanet.com

Тенеріфе (Іспанія)

Тенеріфе – це один із Канарських островів Іспанії, є популярним напрямком для українських туристів з багатьох причин.

Острів відомий своїми приголомшливими пейзажами, від золотих пляжів до вулканічних гір. Він має різноманітні природні зони, включно із тропічними лісами, пустелями та високогірними районами. Вулкан Тейде, найвища вершина Іспанії, є однією з головних туристичних визначних пам'яток.

Тенеріфе славиться своїм м'яким кліматом протягом усього року. Завдяки географічному розташуванню, острів має стабільні температури, що робить його ідеальним місцем для відпочинку як влітку, так і взимку.

Цей іспанський острів є ідеальним місцем для любителів активного відпочинку. Тут можна займатися серфінгом, дайвінгом, пішохідними прогулянками, велоспортом та навіть парапланеризмом. Національний парк Тейде пропонує численні маршрути для пішохідного туризму.

Крім того, острів пропонує безліч розваг для сімейного відпочинку з дітьми, включно з аквапарками, зоопарками та тематичними парками.

Фото: timeout.com

Албанія

Албанія стає все більш популярним напрямком для українських туристів завдяки своїм мальовничим пейзажам, багатій культурній спадщині та доступним цінам.

Ця країна славиться своїми вражаючими пейзажами: тут є все від мальовничих пляжів Адріатичного та Іонічного морів до величних гірських масивів і озер. Популярні курорти, такі як Саранда, Дуррес і Вльора, пропонують чудові можливості для пляжного відпочинку.

Албанія має багату історичну спадщину з численними античними руїнами, замками та археологічними об'єктами. Міста Берат і Гірокастра, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пропонують унікальний погляд на архітектуру та історію країни.

Албанці відомі своєю гостинністю та дружелюбністю. Місцева кухня, що включає багато страв зі свіжих овочів, м'яса та морепродуктів, неодмінно сподобається гурманам. Відпочинок в Албанії значно дешевший, ніж у багатьох інших європейських країнах. Ціни на проживання, харчування та розваги тут досить доступні, що робить цю країну привабливою для багатьох туристів.

Фото: Getty Images

Туреччина

Туреччина вже давно є улюбленим місцем відпочинку для багатьох українців і своїх позицій вона "не здає". Анталія, Аланія, Мармарис – це курорти, де можна насолодитися сонцем, морем та багатою історією країни.

Великий вибір готелів з системою "все включено" робить відпочинок комфортним і доступним. Туреччина також відома своєю гастрономією, культурою та гостинністю. Однак, для багатьох українських туристів стане неприємною новина про те, що в цій країні дуже багато відпочивальників з Росії.

"Туреччина також є одним з єдиних європейських напрямків, куди не заборонені польоти з Росії. Тоді як небо ЄС закрито, турецькі оператори пропонують перельоти з Москви в Анталію і Бодрум за ціною всього 130 євро", - зазначають в матеріалі НВ.

Фото: timeout.com

Більш спокійні напрямки відпочинку в Європі

Популярний веб-портал Booking.com щорічно визначає найпривітніші місця для туристів на основі відгуків подорожуючих. Ці міста та регіони відзначені за гостинність, сервіс та загальне враження від відпочинку. Це може бути корисна інформація для тих, хто шукає найкращі місця для подорожей в Європі. Тож, до рейтингу Booking’s Traveler Review Awards потрапили такі європейські міста та регіони, які дуже привітні до відпочиваючих, але не мають натовпу туристів:

Ермуполіс (Греція)

Віана-ду-Каштелу (Португалія)

Гріндельвальд (Швейцарія)

Юзес (Франція)

До цього списку також потрапили міста та регіони Бразилії, Японії, Америки, Індії та Мексики.

Поради для бюджетного відпочинку

Для того, щоб ваш відпочинок був більш бюджетним, варто пам'ятати декілька важливих порад:

Раннє бронювання. Плануйте свою поїздку заздалегідь, щоб скористатися знижками на авіаквитки та проживання.

Вибір не пікових періодів. Подорожуйте в міжсезоння, коли ціни на проживання та авіаквитки значно нижчі.

Використовуйте туристичні сайти та додатки. Вони допоможуть знайти вигідні пропозиції та знижки на проживання, харчування та розваги.

Обирайте апартаменти або гостьові будинки. Це часто дешевше, ніж проживання у готелях, і дозволяє самостійно готувати їжу.

Плануючи свій відпочинок з урахуванням цих рекомендацій, ви зможете насолодитися незабутніми моментами. Бажаємо вам приємного відпочинку та нових вражень!