Подружжя Байденів вакцинуватиметься втретє
19 серпня президент США Джо Байден заявив, що має намір отримати третю дозу вакцини від коронавірусу
Про це президент США Джо Байден заявив телеканалу ABC News.
"Ми отримаємо бустерні дози", - сказав Байден.
Президент разом з першою леді Джилл Байден зроблять щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу не раніше 20 вересня.
З 20 березня жителі США матимуть можливість зробити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.
Програма почне працювати попри те, що досі мільйони американців не отримали навіть першу дозу. Також багато країн у світі мають проблеми з вакцинами та чекають на поставки.
ВООЗ закликала заможніші країни відкласти щеплення третьою дозою, поки у всьому світі не вакцинують більше людей.
Байдену 78 років. Перше щеплення йому зробили препаратом BionTech/Pfizer у грудні минулого року, коли кампанія з вакцинації в США тільки була запущена. Другу дозу він отримав 11 січня перед інавгурацією.
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