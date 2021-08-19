Подружжя Байденів вакцинуватиметься втретє

Про це президент США Джо Байден заявив телеканалу ABC News.



"Ми отримаємо бустерні дози", - сказав Байден.



Президент разом з першою леді Джилл Байден зроблять щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу не раніше 20 вересня.



З 20 березня жителі США матимуть можливість зробити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.



Програма почне працювати попри те, що досі мільйони американців не отримали навіть першу дозу. Також багато країн у світі мають проблеми з вакцинами та чекають на поставки.



ВООЗ закликала заможніші країни відкласти щеплення третьою дозою, поки у всьому світі не вакцинують більше людей.



Байдену 78 років. Перше щеплення йому зробили препаратом BionTech/Pfizer у грудні минулого року, коли кампанія з вакцинації в США тільки була запущена. Другу дозу він отримав 11 січня перед інавгурацією.



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