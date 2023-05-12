Подякував за далекобійні ракети Storm Shadow: Зеленський провів розмову з Ріші Сунаком

Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

"Подякував за суттєве посилення наших спроможностей далекобійними ракетами Storm Shadow та за іншу незамінну військову допомогу. Обговорили подальше оборонне співробітництво. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Зокрема, потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО", - пише президент України.