Подякував за далекобійні ракети Storm Shadow: Зеленський провів розмову з Ріші Сунаком
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком
Про це Зеленський повідомив у телеграмі.
"Подякував за суттєве посилення наших спроможностей далекобійними ракетами Storm Shadow та за іншу незамінну військову допомогу. Обговорили подальше оборонне співробітництво. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Зокрема, потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО", - пише президент України.
- 9 травня стало відомо, що Велика Британія готується відправити до України ракети Storm Shadow, здатні вражати цілі на відстані до 300 км
- 11 травня британське міноборони підтвердило передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow
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