Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

У кожному з 22 тисяч творів на порталі "Поезія вільних" – історія про війну на українській землі. Це особисті переживання дітей, військових, волонтерів, людей, до яких у домівки прийшла війна.

"Поезія допомагає всім нам переживати жахіття війни. Водночас саме війною народжені сьогодні нові твори. Саме тому цей проєкт і став таким популярним. Адже мистецтво лікує, втамовує біль і смуток. На порталі "Поезія Вільних" є твори дітей і дорослих, людей багатьох професій, що розмовляють різними мовами. У всіх цих творах є те, основне, що нас об'єднує – це вдячність борцям за свободу України й беззаперечна віра у нашу перемогу",– заявив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Проєкт створили на початку березня 2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україну за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.