"Поезія вільних": на онлайн-порталі зібрали 22 тис. віршів про війну
Проєкт, який створили на початку березня, зібрав уже 22 тисячі віршів, у яких особисті переживання дітей, військових, волонтерів, людей, до яких у домівки прийшла війна
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
У кожному з 22 тисяч творів на порталі "Поезія вільних" – історія про війну на українській землі. Це особисті переживання дітей, військових, волонтерів, людей, до яких у домівки прийшла війна.
"Поезія допомагає всім нам переживати жахіття війни. Водночас саме війною народжені сьогодні нові твори. Саме тому цей проєкт і став таким популярним. Адже мистецтво лікує, втамовує біль і смуток. На порталі "Поезія Вільних" є твори дітей і дорослих, людей багатьох професій, що розмовляють різними мовами. У всіх цих творах є те, основне, що нас об'єднує – це вдячність борцям за свободу України й беззаперечна віра у нашу перемогу",– заявив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Проєкт створили на початку березня 2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україну за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.22
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе