Про це пише Reuters.

Пропозиція під керівництвом Заходу, висунута на щорічній асамблеї ООН, також закликала до оцінки впливу агресії Росії на сектор охорони здоров’я.

Росія подала зустрічну пропозицію, визнаючи надзвичайний стан охорони здоров'я в Україні, але не згадуючи про власну роль у війні. Ця пропозиція була відхилена.

Після голосування російський представник заявив асамблеї, що не проти роботи ВООЗ в Україні, але проти політизації цього органу.

За резолюцію проголосували 80 країн зі 194, що входять до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Більшість делегацій або проголосували проти (9), або утрималися (52), або були відсутні у залі під час голосування (36), або не були до нього допущені (17).