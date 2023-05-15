ВООЗ закриває офіс у Москві. Україна ініціювала цей процес у травні 2022 року
Європейський офіс ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями у Москві закриють. Його функції буде перенесено до Копенгагена (Данія)
Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, зазначивши, що Україна ініціювала цей процес у травні 2022 року.
"За відповідне рішення сьогодні проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я", - написав міністр.
За його словами, цьому рішенню передували палкі дискусії, але зрештою воно демонструє єдине бачення європейського регіону.
"Закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з РФ. Дякую за цей потужний політичний сигнал, який, я впевнений, буде не останнім. Який буде лунати доти, поки ця невиправдана агресія не припиниться, а винні не понесуть справедливе покарання", - зазначив Ляшко.
- Минулого року Асамблея ВООЗ засудила Росію через широкомасштабний напад на Україну та нищення медичної інфраструктури.
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