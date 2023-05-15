ВООЗ закриває офіс у Москві. Україна ініціювала цей процес у травні 2022 року

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, зазначивши, що Україна ініціювала цей процес у травні 2022 року.

"За відповідне рішення сьогодні проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я", - написав міністр.

За його словами, цьому рішенню передували палкі дискусії, але зрештою воно демонструє єдине бачення європейського регіону.

"Закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з РФ. Дякую за цей потужний політичний сигнал, який, я впевнений, буде не останнім. Який буде лунати доти, поки ця невиправдана агресія не припиниться, а винні не понесуть справедливе покарання", - зазначив Ляшко.