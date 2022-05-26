Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за резолюцію проголосували 88 країн, 12 проти, 53 утрималися.

За інформацією ВВС, у резолюції міститься заклик до Росії припинити обстріли лікарень та медичних закладів.

Щорічна Асамблея, яка є основним керівним органом ВООЗ і яка вперше зібралася з початку пандемії COVID-19, проходить у Женеві з 22 по 28 травня. Основну увагу на ній приділено Україні, пандемії коронавірусу та іншим викликам.

Відзначимо, що 10 травня Європейський комітет ВООЗ ухвалив резолюцію від 35 країн-учасниць із пропозицією закрити офіс організації у Москві та припинити співпрацю з РФ.

17 травня стало відомо, що Росія готується піти з ВООЗ. МЗС РФ надіслало до Держдуми список угод з міжнародними організаціями для їхньої денонсації – серед них ВООЗ та СОТ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb