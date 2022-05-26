Асамблея ВООЗ засудила Росію через широкомасштабний напад на Україну та нищення медичної інфраструктури
Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер ухвалила резолюцію, в якій засудила напад Росії на Україну, який призвів до надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що за резолюцію проголосували 88 країн, 12 проти, 53 утрималися.
За інформацією ВВС, у резолюції міститься заклик до Росії припинити обстріли лікарень та медичних закладів.
Щорічна Асамблея, яка є основним керівним органом ВООЗ і яка вперше зібралася з початку пандемії COVID-19, проходить у Женеві з 22 по 28 травня. Основну увагу на ній приділено Україні, пандемії коронавірусу та іншим викликам.
- Відзначимо, що 10 травня Європейський комітет ВООЗ ухвалив резолюцію від 35 країн-учасниць із пропозицією закрити офіс організації у Москві та припинити співпрацю з РФ.
- 17 травня стало відомо, що Росія готується піти з ВООЗ. МЗС РФ надіслало до Держдуми список угод з міжнародними організаціями для їхньої денонсації – серед них ВООЗ та СОТ.
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