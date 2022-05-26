English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Асамблея ВООЗ засудила Росію через широкомасштабний напад на Україну та нищення медичної інфраструктури

Асамблея ВООЗ засудила Росію через широкомасштабний напад на Україну та нищення медичної інфраструктури

26 травня, 2022 четвер
20:15
Світ ВООЗ

Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер ухвалила резолюцію, в якій засудила напад Росії на Україну, який призвів до надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за резолюцію проголосували 88 країн, 12 проти, 53 утрималися.

За інформацією ВВС, у резолюції міститься заклик до Росії припинити обстріли лікарень та медичних закладів.

Щорічна Асамблея, яка є основним керівним органом ВООЗ і яка вперше зібралася з початку пандемії COVID-19, проходить у Женеві з 22 по 28 травня. Основну увагу на ній приділено Україні, пандемії коронавірусу та іншим викликам.

  • Відзначимо, що 10 травня Європейський комітет ВООЗ ухвалив резолюцію від 35 країн-учасниць із пропозицією закрити офіс організації у Москві та припинити співпрацю з РФ.
  • 17 травня стало відомо, що Росія готується піти з ВООЗ. МЗС РФ надіслало до Держдуми список угод з міжнародними організаціями для їхньої денонсації – серед них ВООЗ та СОТ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ВООЗ
війна з Росією
засудження Росії
Читайте також:
26 травня, 2022 четвер
"Про порти говоріть з Україною, а не з нами": постпред РФ в ООН про відновлення експорту українського зерна
25 травня, 2022 середа
ЗСУ заманили ворога у капкан Світлодарської дуги, щоб з висоти вираховувати та знищувати противника, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
25 травня, 2022 середа
Китай підштовхнув Путіна розпочати війну проти України, - Піонтковський
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.61
    Купівля 34.61
    Продаж 35.91
  • EUR
    Купівля 36.33
    Продаж 38.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
26 травня
20:23
Олешки секретар міськради
Окупанти викрали секретаря міськради на Херсонщині Віктора Сироту
20:22
АЗС
Через надзвичайний стан в Угорщині заборонили продавати бензин іноземцям
20:12
Росіяни активізували підготовку резервів у Бєлгородській і Воронезькій областях, щоб відновити наступ з півночі, - Генштаб
19:50
Анонс
Джазові інтерпретації з 7 регіонів України зазвучать на Еспресо 26 травня
19:47
дистанційне навчання
У тимчасово окупованому Криму рашисти планують забрати з шкільної програми вивчення англійської мови
19:42
На фото український захисник та військове озброєння
Українські війська втримали трасу Бахмут - Сєвєродонецьк, окупанти зазнали втрат і відійшли
19:20
Ексклюзив
Конгрес США
Американці розуміють: війна в Україні - це не лише війна Кремля проти Києва. Це війна Москви проти Вашингтону, - політолог Басараб
19:01
Норвегія
"Українці хочуть повернутися додому й відбудувати країну": у Норвегії фіксують зменшення потоку українських біженців
18:55
Лукашенко
Лукашенко наказав створити оперативне командування збройних сил Білорусі на українському напрямку
18:53
ракетний удар по нафтобазі
Через обстріли нафтобаз на Житомирщині і Рівненщині окупанти завдали збитків довкіллю на сотні мільйонів
18:23
Суд над російськими окупантами, що обстрілювали Харківщину
Завершився суд у справі двох російських військових, які обстрілювали Харківщину. Вони визнали вину, вирок буде оголошено 31 травня
18:23
Михайло Подоляк
Росіяни налаштовують мешканців окупованих територій проти України, - Подоляк
18:15
Третього ексвійськовослужбовця ЗСУ-зрадника засудили до 14 років позбавлення волі
18:08
Дмитро "Орест" Козацький
"Діма зателефонував мамі": Сестра азовця Дмитра Козацького (Ореста) розповіла, що брат вийшов на зв'язок
18:05
Оновлено
обстріл Харків
Харків знову обстріляли: відомо про 7 загиблих і 17 поранених
18:01
Ексклюзив
Канада може стати першою країною, яка ухвалить законопроєкт про конфіскацію майна та грошей росіян на своїй території, - посол Лариса Ґаладза
17:57
окупанти
"Доложили, что взяли Долгенькое, 3 недели назад, а мы, вон, за него воюем": окупанти брешуть керівництву про "успіхи" у війні в Україні
17:55
Ігор Додон
У Молдові суд відправив експрезидента Додона під домашній арешт, - Newsmaker
17:52
Прокурори ідентифікували ще одного російського військового, який знущався з мешканців Гостомеля
17:35
Google
Google відключає російські компанії від своїх серверів
17:30
Ексклюзив
У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте
Сєвєродонецьк зазнає перехресних обстрілів з трьох боків, - голова ВЦА Стрюк
17:25
ЛНР
Очолив незаконну структуру "ЛНР": директора Старобільського райцентру зайнятості підозрюють у колабораціонізмі
17:24
На фото український прапор намальований на вулиці у Латвії
У Латвії продовжили допомогу українцям ще на 30 днів
16:58
Інфографіка
Україна росія війна
92% українців негативно ставляться до Росії, позитивно - лише 2%, - опитування
16:57
На фото школа у Таллінні в якій навчатимуться українські діти
У Таллінні відкриють школу для 800 українських дітей
16:57
зерно хліб пшениця елеватор
Туреччина домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна, – Reuters
16:56
поховання Маріуполь
Росіяни готуються розширити братську могилу в Маріуполі й використати це для інформатаки проти України, - радник мера
16:54
Зеленський
Латвійські "стінгери" з перших годин повномасштабної агресії Росії рятували наших людей, - Зеленський подякував Латвії за підтримку
16:38
туреччина стамбул поліція
У Туреччині спіймали ватажка ІДІЛ Аль-Курайші, - Odatv
16:35
Ексклюзив
Так виглядає розрив фосфорного боєприпасу
Українці зазнають фосфорних отруєнь, тож кульові поранення здаються щастям, - голова мобільного шпиталю Друзенко
16:33
генпрокуратура
Шістьох осіб підозрюють у колабораціонізмі у Старобільську
16:30
мікроскоп наука
ScienceForUkraine: українським науковцям і студентам пропонують роботу, стажування і навчання у престижних вишах світу
16:27
У Греції пожежа знищила 20 тонн речей, які подарували для українських біженців
16:21
Військові хірурги вчаться надавати допомогу пораненим
Українські військові хірурги провели унікальну операцію з видалення нирки після вогнепального поранення
16:19
Ексклюзив
загранпаспорт рф
Російські паспорти для жителів Херсонщини та Запоріжжя окупанти планують видавати в Криму, - радник голови Херсонської ОВА Хлань
16:14
Запоріжжя
Окупанти проголошують видачу паспортів, щоб потім використати мешканців області, зокрема, в мобілізаційних заходах, – голова Запорізької ОВА
16:03
ЗАЕС
Українська розвідка перехопила розмову окупантів з подробицями розстрілу працівника Запорізької АЕС Сергія Швеця
16:01
Єдині новини
Влада влаштувала у спільному телемарафоні класичне "політичне мочилово", – "Детектор медіа" про заяви СБУ щодо Порошенка
15:58
прем'єр-міністерка Фінляндії та президент України
Прем’єр-міністерка Фінляндії Марін зустрілась з Володимиром Зеленським
15:47
Ексклюзив
Микола Княжицький
Ініціатори заяви Медведчука думали, що зашкодять Порошенку, а вдарили по Зеленському, - нардеп Княжицький
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV