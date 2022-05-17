Після виходу з Ради Європи Росія готується піти з ВООЗ і СОТ
Міністерство закордонних справ надіслало до Держдуми список угод Росії з міжнародними організаціями для їхньої денонсації
Про це заявив заступник голови Держдуми Петро Толстой у Раді Федерації, пише "Парламентська газета"
Для Росії безблагодатним досвідом стало членство у низці міжнародних наднаціональних організацій, "які намагалися нав'язати нам свої правила, яких вони зараз так легко відмовилися дотримуватися", вважає політик.
"Мені здається, це важливо – Росія вийшла з Ради Європи, тепер на черзі вихід із СОТ (Світова організація торгівлі, - ред.) та ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я, - ред.), які щодо нашої країни вже знехтували своїми зобов'язаннями", - цитує газета Толстого.
За словами депутата, Держдума разом із Радою Федерації планує проаналізувати та запропонувати відмовитися від укладених міжнародних договорів із цими організаціями.
- Відзначимо, що у березні комітет Ради Європи виключив Росію з-поміж членів організації після того, як Росія розірвала договори з Радою Європи та Європейську конвенцію з прав людини.
- Також у березні СОТ оголосила про те, що скасує режим найбільшого сприяння для Росії і заявку Білорусі на вступ до організації.
- У травні Європейський комітет ВООЗ ухвалив резолюцію від 35 країн-учасниць із пропозицією закрити офіс організації у Москві.
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