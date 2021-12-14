"Поглиблюємо стратегічне партнерство": Зеленський анонсував візит до України президентів Польщі та Литви
Президент Володимир Зеленський анонсував візит до України "за кілька днів" президентів Польщі Анджея Дуди та Литви Ґітанаса Науседи
Про це Зеленськимй написав у Twitter.
"Буду радий вітати за кілька днів в Україні президентів Польщі Анджея Дуду і Литви Ґітанаса Науседу. Уперше зустрінемось особисто у форматі Люблінського трикутника. Ціную цей прояв солідарності й підтримки! Спільно поглиблюємо українсько-польсько-литовське стратегічне партнерство", - написав Зеленський.
- Нагадаємо, раніше посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас заявив, що його країна сприятиме наданню Єврокомісією додаткової допомоги Україні в облаштуванні "інтелектуального кордону".
- Україна, Литва та Польща у рамках Люблінського трикутника зробили спільну заяву про санкції проти РФ та протидію міграційним атакам.
- Україна, Литва та Грузія домовилися про співпрацю у сфері кібербезпеки.
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