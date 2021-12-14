"Поглиблюємо стратегічне партнерство": Зеленський анонсував візит до України президентів Польщі та Литви

Про це Зеленськимй написав у Twitter.



"Буду радий вітати за кілька днів в Україні президентів Польщі Анджея Дуду і Литви Ґітанаса Науседу. Уперше зустрінемось особисто у форматі Люблінського трикутника. Ціную цей прояв солідарності й підтримки! Спільно поглиблюємо українсько-польсько-литовське стратегічне партнерство", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас заявив, що його країна сприятиме наданню Єврокомісією додаткової допомоги Україні в облаштуванні "інтелектуального кордону".

Україна, Литва та Польща у рамках Люблінського трикутника зробили спільну заяву про санкції проти РФ та протидію міграційним атакам.

Україна, Литва та Грузія домовилися про співпрацю у сфері кібербезпеки.