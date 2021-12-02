Санкції проти РФ та протидія міграційним атакам: Україна, Литва та Польща видали спільну заяву у рамках Люблінського трикутника
У четвер, 2 грудня, відбулися перші перемовини України, Литви та Польщі у форматі Люблінського трикутника
Про це повідомляє Офіс президента.
У переговорах взяли участь президент України Володимир Зеленський, президент Литви Гітанас Наусєда та президент Польщі Анджей Дуда.
Розмова відбулась із нагоди 30-ї річниці визнання Литвою та Польщею відновлення незалежності України. Вона пройшла у форматі відеоконференції.
У результаті перемовин президенти трьох держав ухвалили спільну заяву. За нею Україна, Литва та Польща висловили взаємну підтримку у зв'язку з міграційною кризою на кордонах європейських держав та визнали, що вона створена штучно державою Білорусь. Крім того, запевнили, що ця гібридна атака загрожує усій Європі, та заявили про об'єднання зусиль у боротьбі проти цієї кризи.
Держави-учасники Люблінського трикутника висловили глибоку стурбованість проєктом "Північний потік-2". Під час зустрічі президенти обговорили спільні дії, як протистояти монополізації європейського газового ринку Росією та уникнути енергетичної кризи.
Також очільники країн наголосили на погіршенні безпекової ситуації у зв'язку із російськими гібридними та військовими атаками.
У зв'язку з цим голови держав закликали міжнародну спільноту посилити санкції проти РФ та звернулися до Кремля із проханням відвести війська від кордонів України та з тимчасово окупованих територій.
Президенти підтвердили свою відданість розвитку стратегічного партнерства між країнами, і наголосили, що Польща і Литва повністю підтримують Україну у прагненні до членства в ЄС і НАТО.
- Нагадаємо, Україна, Польща і Литва оголосили про утворення Люблінського трикутника у липні 2020 року. Це, за словами очільника МЗС України, новий формат регіональної співпраці в Центральній Європі.
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