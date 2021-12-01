Литва сприятиме наданню ЄС допомоги Україні для облаштування інтелектуального кордону, - посол
Повноважний посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас та заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян обговорили співпрацю країн у сфері захисту кордонів
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Під час зустрічі сторони обговорювали міграційну кризу на кордоні Білорусі з ЄС та шляхи розв'язання цієї проблеми.
Сарапінас запевнив, що як країна-член ЄС, Литва всіляко сприятиме у наданні Єврокомісією додаткової фінансової та матеріально-технічної підтримки Україні в питанні облаштування інтелектуального кордону.
Посол також подякував українській стороні за підтримку та надання гуманітарної допомоги у кризовий час. Сарапінас наголосив, що Литва була першою з країн, на чиїх кордонах штучно створили кризову ситуацію. У серпні 2021 року Україна передала Литві колючий дріт на 100 км кордону.
Крім того, представники обох держав обговорили співпрацю поліції у боротьбі з нелегальною міграцією, організованою злочинністю, а зокрема, переміщенням зброї, вибухових речовин та наркотиків.
Акопян також зазначила, що зараз фахівці опрацьовують проєкт майбутньої міжурядової угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.
- Нагадаємо, 8 листопада, тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків. Відтоді на кордоні Білорусі та європейських країн триває міграційна криза.
- 24 листопада Кабмін виділив 175 млн грн на посилення кордону з Білоруссю.
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