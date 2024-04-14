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OPINION

Атака Ірану на Ізраїль була спробою відкрити другий фронт

Володимир Горбач
14 квітня, 2024 неділя
16:01
Погляд Володимир Горбач

Якщо осмислювати сучасні події через концепт III Світової війни, то це була спроба відкрити другий фронт

Усе ще спроба, як і напад ХАМАСу 7 жовтня, хоча вже і за прямої участі й відповідальності держави Іран, а не якихось проксі. Тобто, це спроба Ірану вже відкрито вступити у світову війну на боці східного блоку реваншистських сил РФ - КНДР - КНР - ІРІ.

Судячи з першої реакції, спроба виявилася не дуже вдалою. У відбитті атаки майже трьох сотень повітряних цілей (балістичні, крилаті ракети й ударні безпілотники) взяли участь американські, британські й, очевидно, йорданські військові. (Несподівано додалися ще й французькі, які теж збивали дрони - UPD). Американські, зокрема, ще над територією Іраку і Сирії, а також засобами ППО/ПРО з двох есмінців біля берега Ізраїлю. Можуть же, якщо захочуть).

Масована атака була відбита переважно на підльоті до повітряного простору Ізраїлю. Але прильоти, схоже, теж були. Зокрема повідомляють про пропущені удари по одній авіабазі на півдні Ізраїлю.

Режим іранських аятол відразу "включив задню", заявивши, що не буде продовжувати якщо Ізраїль не відповість. А якщо відповість, то Іран атакує ще більше. Ну, такоє... Грають на американських струнах "контролю ескалації".

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Попередні висновки/оцінки

  1. США ще можуть застосовувати свою зброю для захисту союзників. Навіть коли не хочуть.
  2. Британія грає другим номером, але глобально, на всіх театрах бойових дій, переважно з моря.
  3. Усі заклики й умовляння США & інших не подіяли ні на Ізраїль, ні на Іран. Стратегія зовнішнього контролю за ескалацією виявилася безсилою в екзистенційному конфлікті.
  4. Російська війна для нас теж є екзистенційною. І страх США/Заходу перед її ескалацією також є неефективною відступальною стратегією від самого початку. Вона призвела не до затухання конфлікту, а навпаки, через стадію війни на виснаження до ще більших втрат, руйнувань і страждань. І все це ще й розтягнуто в часі.
  5. Західні засоби ППО/ПРО та винищувальна авіація можуть застосовуватися і для відбиття російських нальотів на Україну, як з-за кордону, так і з нашої території. І це зменшить інтенсивність нальотів, але не збільшить "ескалацію".
  6. Ракетно-дроновий наліт Ірану на Ізраїль та його наслідки для регіону й світової економіки — це те чого боялися у США. Але він вже відбувся, стримувати себе більше не має сенсу.
  7. Ізраїль (і США) отримали карт-бланш для удару у відповідь. Якщо вони цим скористаються, Іран може бути вибитий на якийсь час з реваншистського блоку РФ - КНДР - КНР - ІРІ. Можливо, навіть втратить свою ядерну програму, чому буде радий навіть арабський світ.

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Якщо відповіді не буде, і паралізуючий страх у Білому домі знову візьме гору, то згодом весь світ майже гарантовано втягнеться у війну всіх проти всіх — III Світову.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Ізраїль
Іран
США
ракетний удар
Війна в Ізраїлі
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