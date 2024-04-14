Іран — Ізраїль: Головне, як вплине війна на стосунки Тегерана з Москвою
Сьогодні Вісь зла отримала найбільшого ляпаса після весни 22 року, коли Україна відкинула московитів від Києва
331 іранську повітряну ціль збито, з них 110 балістичних ракет і 36 крилатих. Переважно, це досягнення ізраїльської ППО, але й американської, британської (з кораблів) та йорданських пілотів (проти безпілотників). Абсолютно тріумфальний результат для Ізраїля й провальний для аятол.
Курс долара в Ірані за день підскочив втричі (очевидно, в очікуванні ізраїльсько-американської реакції).
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Головне питання для України в цьому контексті, як це вплине на стосунки Ірану та Московщини. І тут можливі варіанти протилежні.
P.S. Спеціально для особливо обдарованих: хто тут напише, що Ізраїль мав захищати не себе, а Україну, — моя толерантність до тупості й інфантилізму виснажена катастрофічно.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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