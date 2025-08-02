Ці атаки на міста — це не просто терор. Це спроба брутального рефлексивного управління. Вони прагнуть, щоб ми шукали винних усередині — не в агресорі, а в собі.

Раніше, коли вони ще сумнівалися, чи можна зламати українців, били переважно по енергетиці. Наслідки були відчутні, але опосередковано.

Тепер же ставка — на психологічне виснаження тилу. Їм важливо бити в пряму. Фізично — потенційно — по кожному з нас, психічно — по нашій витривалості.

Тоді ефективність збиття ракет по ТЕС впливала на кількість світла в оселі. Сьогодні кожна не збита ракета — ризик прильоту в житловий будинок. Пріоритети змінилися — і відчуття втрат теж.

Саме тому вони хочуть, аби ми почали з’ясовувати стосунки всередині: звинувачували ППО, ЗСУ, військово-політичне керівництво . І, не розуміючи нічого в проблемі, писали "аналітику" для внутрішньої деструкції.

Найкраще, що ми можемо зробити, аби не підвести фронт, — чітко розуміти їхню ціль. І не дати їм її досягти.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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