Атаки на міста — це не просто терор. Це спроба брутального рефлексивного управління
Російські обстріли — це показова ілюстрація їхньої логіки та намірів
Ці атаки на міста — це не просто терор. Це спроба брутального рефлексивного управління. Вони прагнуть, щоб ми шукали винних усередині — не в агресорі, а в собі.
Раніше, коли вони ще сумнівалися, чи можна зламати українців, били переважно по енергетиці. Наслідки були відчутні, але опосередковано.
Тепер же ставка — на психологічне виснаження тилу. Їм важливо бити в пряму. Фізично — потенційно — по кожному з нас, психічно — по нашій витривалості.
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Тоді ефективність збиття ракет по ТЕС впливала на кількість світла в оселі. Сьогодні кожна не збита ракета — ризик прильоту в житловий будинок. Пріоритети змінилися — і відчуття втрат теж.
Саме тому вони хочуть, аби ми почали з’ясовувати стосунки всередині: звинувачували ППО, ЗСУ, військово-політичне керівництво. І, не розуміючи нічого в проблемі, писали "аналітику" для внутрішньої деструкції.
Найкраще, що ми можемо зробити, аби не підвести фронт, — чітко розуміти їхню ціль. І не дати їм її досягти.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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