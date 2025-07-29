На Покровському напрямку захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне.

Російська армія передислокувала на цей напрямок приблизно до 110 тис., а за іншими оцінками до 120 тис. своїх оперативних резервів. Це угруповання є одним з найбільш боєздатних в армії РФ.

На Покровському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів з метою завдання вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України та житловим кварталам міст.

Посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, російські окупанти намагалися розвинути наступ у напрямку Покровська. Успіху не мали, зазнали втрат.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", зафіксована передислокація російськими окупантами на цьому відтинку фронту термобаричної зброї. Зокрема, важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".

Це зброя невибіркової дії, і під загрозою опиняються не тільки життя українських військовослужбовців, а й, на жаль, мирних жителів. У місті Покровськ, за останніми даними, залишаються близько 1413 цивільних жителів, а в межах громади – 2809 людей. Евакуація з міста триває, але стає дедалі небезпечнішою через інтенсивні обстріли російськими військами мирних українських жителів.

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Дія вибуху ТББ на людину: ударна хвиля спричиняє контузію, розрив барабанних перетинок, кровотечу з носа, баротравму легень різного ступеня, часто з крововиливами в легені, переломи кісток. Клінічна картина ускладнюється обширними опіками різного ступеня й термічним шоком. Зафіксовані випадки, коли легені повністю вигорали зсередини.

Перші згадки про наявність на озброєнні в учасників незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Луганщини термобаричної зброї датуються серпнем 2014 року.

12 серпня 2014 року аналітичний відділ "Правої Справи" оприлюднив інформацію про те, що у бойовиків з'явилися три установки ТОС-1 "Буратіно", які будуть націлені на Луганський аеропорт. Варто зазначити, що ця інформація миттєво була оприлюднена російськими ЗМІ.

Наступна інформація щодо наявності ТОС-1 на окупованих територіях Луганської області з'являється у 2015 році.

Тоді "Права справа" повідомляла, що парад Перемоги буде використаний як прикриття для передислокації у напрямку Станиці Луганської. Мовилося про 152-мм самохідні гаубиці "Мста" та системи ТОС-1 "Буратіно".

2 жовтня 2015 року заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що спостерігачі побачили важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно" на полігоні в районі села Круглик.

11 січня 2021 року РФ почала військові навчання біля кордонів з Україною. За інформацією "Права Справа", в цих навчаннях біля кордонів з Україною вперше за тривалий час були залучили вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно" та їхні модернізовані версії ТОС-1А "Солнцепек".

Згодом російська сторона змушена була підтвердити цю інформацію "Правої Справи".

10 березня 2022 року українські ЗМІ повідомили, що міноборони Росії підтвердило, що застосовує в Україні важкі вогнеметні системи (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети. Про це інформував Держспецзв'язку в телеграм-каналі з посиланням на дані британської розвідки.

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Варто зауважити, що можливе застосування російськими окупантами ТОС у Покровську має на меті завдати надмірних ушкоджень об'єктам критичної та цивільної інфраструктури міста.

Загалом Покровськ зазнає значних руйнувань, критична та соціальна інфраструктура пошкоджена або зруйнована, особливо в районах на в'їзді в місто.

Варто відзначити, що використання термобаричної зброї не може застосовуватися проти військових цілей, якщо це наражає на небезпеку мирне населення.

Примітно, що тактика терору й обстрілів житлової інфраструктури використовується окупантами як елемент військово-політичного тиску на цивільне населення. Таким чином створюється атмосфера страху і недовіри до дій центрального уряду.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

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