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OPINION

Байден vs Трамп: виживе тільки один

Віктор Шлінчак
7 березня, 2024 четвер
12:05
Погляд Віктор Шлінчак

О 10-й ранку за Вашингтоном (учора, о 17-й за Києвом) кандидатка від республіканців на праймеріз Ніккі Гейлі заявила про закінчення своєї участі у кампанії

Трамп залишився один.

Але у всьому цьому виборчому процесі є непереборне відчуття того, що двом командам абсолютно вигідне суперництво саме у форматі, що склався - "Байден — Трамп".

Кожна зі сторін має свої резони. Команда Трампа говоритиме про поважний вік Байдена, команда Байдена апелюватиме до численних порушень закону Трампом.

Байден говоритиме про аборти, Трамп — про мігрантів.

Байден залучатиме наявні адмінресурси, Трамп — шукатиме підтримку серед зірок.

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На сьогодні шанси перемоги кожного з них - 50/50.

І в цьому протистоянні навіть особистісно важко вболівати за когось, живучи за межами Штатів. Бо цих людей ми сприймаємо в поточному моменті, виключно через призму нашої допомоги та підтримки. І кожен з них має величезний список як невиправданих нами надій, так і сильних кроків.

І на цьому етапі ніхто вам не скаже, в кого з цих претендентів на новий термін буде більше мотивації нам допомогти (або нами пожертвувати). Яким буде наступний термін їх президентства, не знає ніхто. Включно з ними самими.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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вибори президента
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