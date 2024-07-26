Все, що вноситься ззовні, може не враховувати інтереси українців. Навіть точніше: скоріше всього будуть працювати саме на свої інтереси.

А вирішувати все буде "солдат чи матрос Петренко" і його рідні та близькі.

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Поки солдат готовий воювати й бачить, що в тилу порядок (є справедливість, не крадуть як в останнє, є забезпечення зброєю та чіткі виплати, всі налаштовані на перемогу і готові включатися поповній) - такий солдат може ще працювати на перемогу.

Як тільки тил почне "хитати" - все буде дуже швидко розвиватися. Багато може бути наслідків, які зараз навіть важко уявити.

Я не закликаю зараз не до чого. І не толерую думку стосовно "війни на виснаження". Просто всі ці плани: і переможні, і "компромісні", не враховують ключового фактора — позиції народу України, насамперед ЗСУ, особливо тих, хто на передовій. А без цього — це безплідні міркування. В народі кажуть — пусті балачки.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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