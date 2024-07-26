Без позиції українців всі мирні плани — пусті балачки
Оці всі "мирні плани" зʼявлялися, будуть ще зʼявлятися й зникати…
Все, що вноситься ззовні, може не враховувати інтереси українців. Навіть точніше: скоріше всього будуть працювати саме на свої інтереси.
А вирішувати все буде "солдат чи матрос Петренко" і його рідні та близькі.
Читайте також: Війна продовжиться. Інших варіантів немає
Поки солдат готовий воювати й бачить, що в тилу порядок (є справедливість, не крадуть як в останнє, є забезпечення зброєю та чіткі виплати, всі налаштовані на перемогу і готові включатися поповній) - такий солдат може ще працювати на перемогу.
Як тільки тил почне "хитати" - все буде дуже швидко розвиватися. Багато може бути наслідків, які зараз навіть важко уявити.
Я не закликаю зараз не до чого. І не толерую думку стосовно "війни на виснаження". Просто всі ці плани: і переможні, і "компромісні", не враховують ключового фактора — позиції народу України, насамперед ЗСУ, особливо тих, хто на передовій. А без цього — це безплідні міркування. В народі кажуть — пусті балачки.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.5Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе