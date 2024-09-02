Квак би нє квак.

Це може і по генералу Залужному таке пояснення буде? Планова ротація?

Це так все можна тепер списати на планову ротацію. Особливо якщо перемішувати. Бо під планову ротацію можна списати й сто разів зашквареного Колю Котлету. А можна і бойового генерала.

А гляньмо, що вийшло.

1. Мар'янка, яка є фактично озвучувачем позицій Єрмака, заявляє, що катастрофа з F-16 - дружній вогонь. Тіпа зальот, неузгодженість.

Воно ж дєвушка в школі й медінституті погано історію вчила. Не розуміє, що "дружній вогонь" супроводжує усі армії світу.

У війнах до 5% втрат від дружнього вогню. У тому числі й у США. І термін, власне, їхній. Війна. На війні буває.

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Проте, я б версію про дружній вогонь не виводив як основну.

Бо уявіть себе людиною, яка тицяє на кнопку в ППО: з якого дива ви маєте розцінювати літак, який у повітряному просторі України (а не ерефії), як російський? Ну це ж не весна 22-го. Вони тут давно не літають. Бо зіб'ють.

2. І все ж Мар'яна вимагає зняти військове повітряне керівництво. Яке показало ефективність. В умовах війни.

Не диверсія? Не зрада? Просто дура? От дуже схожа, але враження — що диверсія.

3. І Зеленський знімає Олещука.

І у мене головне питання.

Західна традиція — звільняти керівників після скандалів. Але після розслідування, мабуть? А не після заяви малоосвіченої депутатки.

Ми й самі пам'ятаємо Мар'яну в ролі голови ТСК по вагнерівцях. Чомусь там Мар'янка вимагала у суспільства робити висновки за результатами роботи слідчої комісії. Хоча там якраз все було очевидно: Володимир Олександрович сам зізнався, що все виляпав Лукашенку.

То як же так у Безуглої: якщо по Зеленському — то розберімось? Якщо по Олещуку — то що там розбиратися? Я в усьому шарю, знімайте.

4. І головне. В цивілізованій країні знімають на вимогу громадянського суспільства. Чи експертного середовища.

Тобто якби 20-30 військових експертів поскаржились Верховному. Ну чи суспільна думка була проти генерала. А у нас ніхто відставки не вимагав.

В Україні маємо дивний парадокс: Мар'яна Безугла підміняє собою громадську думку. І купу експертів.

І коли Зеленському тисячі людей і союзні посли кричать: зніми Татарова.

Но ніззя: бо він герой і його росіяни вб'ють.

А Мар'янка сказала щось — і тут же реакція.

Бо вона, на думку Зеленського, і є голосом країни.

Чи тіко голосом Єрмака?

І тоді виходить, що голос Єрмака для Зе! важливіший за голос України.

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Отаке от рівняння.

І як нам війну вигравати?

Тому я стверджую вкотре: Україна тримається і переможе попри усі зусилля зеленої влади і асабіста Кращебвтіка!

*Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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