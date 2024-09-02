Безугла, на думку Зеленського, є голосом країни
От що з цією зеленою владою зробиш? Тут міністр оборони Умеров заявив, що відставка Олещука не пов'язана з втратою F-16. А це ледь не планова ротація*
Квак би нє квак.
Це може і по генералу Залужному таке пояснення буде? Планова ротація?
Це так все можна тепер списати на планову ротацію. Особливо якщо перемішувати. Бо під планову ротацію можна списати й сто разів зашквареного Колю Котлету. А можна і бойового генерала.
А гляньмо, що вийшло.
1. Мар'янка, яка є фактично озвучувачем позицій Єрмака, заявляє, що катастрофа з F-16 - дружній вогонь. Тіпа зальот, неузгодженість.
Воно ж дєвушка в школі й медінституті погано історію вчила. Не розуміє, що "дружній вогонь" супроводжує усі армії світу.
У війнах до 5% втрат від дружнього вогню. У тому числі й у США. І термін, власне, їхній. Війна. На війні буває.
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Проте, я б версію про дружній вогонь не виводив як основну.
Бо уявіть себе людиною, яка тицяє на кнопку в ППО: з якого дива ви маєте розцінювати літак, який у повітряному просторі України (а не ерефії), як російський? Ну це ж не весна 22-го. Вони тут давно не літають. Бо зіб'ють.
2. І все ж Мар'яна вимагає зняти військове повітряне керівництво. Яке показало ефективність. В умовах війни.
Не диверсія? Не зрада? Просто дура? От дуже схожа, але враження — що диверсія.
3. І Зеленський знімає Олещука.
І у мене головне питання.
Західна традиція — звільняти керівників після скандалів. Але після розслідування, мабуть? А не після заяви малоосвіченої депутатки.
Ми й самі пам'ятаємо Мар'яну в ролі голови ТСК по вагнерівцях. Чомусь там Мар'янка вимагала у суспільства робити висновки за результатами роботи слідчої комісії. Хоча там якраз все було очевидно: Володимир Олександрович сам зізнався, що все виляпав Лукашенку.
То як же так у Безуглої: якщо по Зеленському — то розберімось? Якщо по Олещуку — то що там розбиратися? Я в усьому шарю, знімайте.
4. І головне. В цивілізованій країні знімають на вимогу громадянського суспільства. Чи експертного середовища.
Тобто якби 20-30 військових експертів поскаржились Верховному. Ну чи суспільна думка була проти генерала. А у нас ніхто відставки не вимагав.
В Україні маємо дивний парадокс: Мар'яна Безугла підміняє собою громадську думку. І купу експертів.
І коли Зеленському тисячі людей і союзні посли кричать: зніми Татарова.
Но ніззя: бо він герой і його росіяни вб'ють.
А Мар'янка сказала щось — і тут же реакція.
Бо вона, на думку Зеленського, і є голосом країни.
Чи тіко голосом Єрмака?
І тоді виходить, що голос Єрмака для Зе! важливіший за голос України.
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Отаке от рівняння.
І як нам війну вигравати?
Тому я стверджую вкотре: Україна тримається і переможе попри усі зусилля зеленої влади і асабіста Кращебвтіка!
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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