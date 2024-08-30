Нещодавно ми зазнали серйозної втрати. Загинув пілот українського F-16, справжній український герой. А потім ми дізналися про те, що і сам F-16 зазнав катастрофи. Дізналися ми про це, на жаль, не з українських засобів масової інформації, не від українського командування, а від західних ЗМІ.

Згодом українське командування цю новину підтвердило. І що робить Мар'яна Безугла? Вона тут же починає розповідати, що цей літак нібито був збитий американським зенітно-ракетним комплексом Patriot через погану координацію між підрозділами. Жодних фактів, які б доводили цю інформацію, в нас немає. Навпаки, заступниця речника Пентагону Сабіна Сінгх каже на брифінгу, що в неї недостатньо інформації про збиття F-16.

Ми дійсно не знаємо, що з ним відбулося. Але чи повинні ми розповідати дійсно все, що насправді відбулося і чи повинні ми вірити Мар'яні Безуглій? Може бути, очевидно, все. Уявімо собі, що навіть якби цей літак був збитий Patriot, чи потрібно про це говорити на цілий світ? Саме в той час, коли ми очікуємо нових патріотів для України і боремося за кожен новий F-16...

На війні інформаційні потоки і інформаційні дії регулюються зовсім інакше. В кожній країні є розуміння військової цензури. Військова цензура - можлива, політична - вкрай неприпустима.

До висловлювань Мар'яни Безуглої потрібно підходити з міркувань військової цензури. Все, що вона робить - політичне знищення української армії та її військовокомандувачів. Микола Олещук, командувач Повітряних Збройних сил України, відповів дуже різко. “Повісити всіх собак на військо не вийде”, - написав він у Телеграм-каналі, коментуючи допис Безуглої. “Мар'яно, прийде час, проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїли. Сподіваюся, в суді, - підкреслює він.

"Ви в черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто, на повітряні сил. Ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника США. Ви стали основним ньюсмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся Росія. Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати”, - завершив Олещук.

Я навмисне процитував це. Ми пам'ятаємо, що Мар'яна Безугла однаково “сміливо” боролися з головнокомандувачем Залужним, а зараз точно так само бореться з головнокомандувачем Сирським. І не лише з ним, а й з усім військовим командуванням, яке здійснює управління українською армією. Чи може політик, який працює в Комітеті з питань оборони, боротися з самою армією і робити все для її дискредитації? І яка тоді насправді мета цього політика?

Цей політик делегований у владу правлячою партією. Вийшла вона з партії чи ні, вона залишається в комітеті і хтось її захищає. Федір Веніславський, колишній представник президента в парламенті, перестав ним бути через те, що почав критикувати позицію Мар'яни Безуглої. А Мар'яна залишається в комітеті, володіє державною таємницею, має доступ до величезної кількості документів, і - навмисне знищує українську армію. Для того, щоб з'ясувати, навіщо вона це робить, очевидно, можна звертатися до Служби безпеки або до Головного управління розвідки. Але оскільки їй дозволяють це робити, я думаю, і СБУ, і ГУР вже давно інформували вище політичне керівництво держави про її дії.

Хтось в політичному керівництві держави вбачає, що користь Мар'яни для них важлива. Вона може бути важливою тому, що компрометація армії дає змогу сказати, що саме політичне керівництво бореться за українську перемогу, а всі навколо ні на що не здатні. Ми пам'ятаємо критику генерала Залужного, яка призвела до того, що врешті решт він змушений був залишити свою посаду і поїхати послом до Великобританії. Так, очевидно, його не вигнали з ганьбою, тому що він був і залишається найпопулярнішою особою в Україні. Але точно так само тепер знищують Сирського, хоча вважалося, що він є лояльним до офісу президента і буде узгоджувати з ним кожен свій крок. І він дійсно є лояльним. І не є настільки популярним, як Залужний. Але ніхто не буде заперечувати того, що Сирський - великий український воєначальник, на рахунку якого дуже багато українських перемог, і він зараз відповідає за українську армію і дух українських солдатів. А їхня довіра ламається, коли командирів, головнокомандувача Сирського чи командувача зенітно-військово повітряними силами Олещука критикує депутатка, фактично звинувачуючи їх в брехні та нездатності...

Безугла стала зброєю проти української зброї, ворогом української армії. Але хтось далі думає, що вона ефективно виконує свою роботу, знищуючи авторитет військових для того, щоб весь авторитет підходив до політичного керівництва. Якби це було не так, то Мар'яни давно би вже не було в цьому комітеті. Те, що вона робить - є прямою антиукраїнською діяльністю, незалежно від мети.

Коли ми боремося з усіма проявами антиукраїнства - забороняємо Російську Церкву, боремося з російськими мережами, боремося з російськими солдатами, то, очевидно, ми повинні перемогти цю внутрішню зраду, зневіру і боротьбу проти української армії всередині нашого політичного класу. Від цього залежить наше майбутнє і наше життя.

Про автора: Микола Княжицький, народний депутат України

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