Безугла йде від Слуг
"Нє падхаді ка мнє, я абідєлась", - заспівала Мар'янка і заявила про вихід з партії Слуга народу
Бо погана та партія, яка встромляє ножа в спину.
Неадекватність наліцо.
Дєвушка думає, що їй встромляють ножа в спину негодяї співфракційники.
А їй встромляють не туди.
Ніт, Мар'янка.
Категорична більшість ще наявних в строю в Арахамії Слуг насправді - як кажуть в народі - дурні, але хитрі. Вони не розбираються в тонкощах політики. Їм фіолетово на країну, бо вони сприймають її як город, де можна насапать на гарне життя.
Але вони підсвідомо відчувають, що Мар'янка неадекватна. І бути біля неї — і на тебе таке подумають.
Тому готові здати її, як пусту тару.
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Вони не розуміють слова "пасіонарій". І не розуміють пасіонарну Мар'яну, яка готова за свої ідеали — на боротьбу і загибель.
Щоправда, ідеали у неї смішні: Найвеличніший і його апостоли Андрійко і Давідка.
Але у цьому й основна суть пасіонарія: він хоче змінити світ, бо він не ідеальний.
І скажу вам: більшість думає, що пасіонарність — це про розум, патріотизм, етичне.
Та ну на*. Пасіонарій — це про бажання змінити світ.
Тільки українці кажуть: гірше дурня — лише дурень з ініціативою.
Дурень рветься міняти світ, а воно й не треба. Такі хотіли повернути "рєкі вспять". І що?
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Ех, скільки б енергії Мар'яни — та на добру і корисну справу.
Ну, нічого, каже Мар'яна. Вона тепер буде позафракційним солдатом президента.
А нікому дєвушці підказати: битися треба не за президентів, а за Україну. А Зеленський і Україна — це точно про різне.
"Настаящіх буйних мала...".
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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