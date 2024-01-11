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OPINION

Безугла йде від Слуг

Віктор Бобиренко
11 січня, 2024 четвер
10:01
Погляд Віктор Бобиренко

"Нє падхаді ка мнє, я абідєлась", - заспівала Мар'янка і заявила про вихід з партії Слуга народу

Бо погана та партія, яка встромляє ножа в спину.

Неадекватність наліцо.

Дєвушка думає, що їй встромляють ножа в спину негодяї співфракційники.

А їй встромляють не туди.

Ніт, Мар'янка.

Категорична більшість ще наявних в строю в Арахамії Слуг насправді - як кажуть в народі - дурні, але хитрі. Вони не розбираються в тонкощах політики. Їм фіолетово на країну, бо вони сприймають її як город, де можна насапать на гарне життя.

Але вони підсвідомо відчувають, що Мар'янка неадекватна. І бути біля неї — і на тебе таке подумають.

Тому готові здати її, як пусту тару.

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Вони не розуміють слова "пасіонарій". І не розуміють пасіонарну Мар'яну, яка готова за свої ідеали — на боротьбу і загибель.

Щоправда, ідеали у неї смішні: Найвеличніший і його апостоли Андрійко і Давідка.

Але у цьому й основна суть пасіонарія: він хоче змінити світ, бо він не ідеальний.

І скажу вам: більшість думає, що пасіонарність — це про розум, патріотизм, етичне.

Та ну на*. Пасіонарій — це про бажання змінити світ.

Тільки українці кажуть: гірше дурня — лише дурень з ініціативою.

Дурень рветься міняти світ, а воно й не треба. Такі хотіли повернути "рєкі вспять". І що?

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Ех, скільки б енергії Мар'яни — та на добру і корисну справу.

Ну, нічого, каже Мар'яна. Вона тепер буде позафракційним солдатом президента.

А нікому дєвушці підказати: битися треба не за президентів, а за Україну. А Зеленський і Україна — це точно про різне.

"Настаящіх буйних мала...".

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Верховна Рада
політика
Володимир Зеленський
Слуга народу
Мар'яна Безугла
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