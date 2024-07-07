Майбутній прем’єр Кір Стармер не просто заявляв про незмінну підтримку України у разі своєї перемоги, а особисто знає усі наслідки злочинної путінської політики, — як адвокат він безпосередньо брав участь у судовому процесі у справі колишнього агента ФСБ Литвиненка на стороні звинувачення. І тепер у ролі прем’єра у Стармера будуть чудові можливості працювати на зменшення російського впливу у світі.

Але іронія в тому, що приголомшлива поразка британських консерваторів стала результатом саме безвідповідальної зовнішньої політики. Але не щодо Росії, а щодо Європи.

Консерваторів таки наздогнали результати Брекзиту, які призвели до зниження торгівлі, зменшення інвестицій та, зрештою, до рекордного падіння добробуту життя британців.

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Уперше за останні десятиріччя їхній добробут не просто не зростав, а зменшувався — це доволі рідкісне явище для країн розвиненого Заходу.

Поки що дуже рано говорити, що Британія у часи Стармера повноцінно повернеться до ЄС, але точно можна сказати, що відносини між Лондоном та Брюсселем суттєво покращаться. І це насправді дуже добре, — особливо та тлі того, що після можливого повернення Трампа Європі буде потрібна нова безпекова політика, за участі країн, які добре розуміють головні загрози для цивілізованого світу.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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