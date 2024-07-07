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OPINION

Британія Стармера повернеться в ЄС?

Сергій Таран
7 липня, 2024 неділя
16:03
Погляд Сергій Таран

Що справді подобається у британській політиці, то це те, що незалежно від зміни політичних партій геополітичні орієнтири і антиросійська позиція Лондона залишатиметься незмінною

Зміст

Майбутній прем’єр Кір Стармер не просто заявляв про незмінну підтримку України у разі своєї перемоги, а особисто знає усі наслідки злочинної путінської політики, —  як адвокат він безпосередньо брав участь у судовому процесі у справі колишнього агента ФСБ Литвиненка на стороні звинувачення. І тепер у ролі прем’єра у Стармера будуть чудові можливості працювати на зменшення російського впливу у світі.

Але іронія в тому, що приголомшлива поразка британських консерваторів стала результатом саме безвідповідальної зовнішньої політики. Але не щодо Росії, а щодо Європи.

Консерваторів таки наздогнали результати Брекзиту, які призвели до зниження торгівлі, зменшення інвестицій та, зрештою, до рекордного падіння добробуту життя британців.

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Уперше за останні десятиріччя їхній добробут не просто не зростав, а зменшувався — це доволі рідкісне явище для країн розвиненого Заходу.

Поки що дуже рано говорити, що Британія у часи Стармера повноцінно повернеться до ЄС, але точно можна сказати, що відносини між Лондоном та Брюсселем суттєво покращаться. І це насправді дуже добре, — особливо та тлі того, що після можливого повернення Трампа Європі буде потрібна нова безпекова політика, за участі країн, які добре розуміють головні загрози для цивілізованого світу.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

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Теги:
Новини
Світ
ЄС
вибори
Велика Британiя
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