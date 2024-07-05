Британська ненависть до русскіх, як той британський газон. Поливається і підстригається століттями
Знайомтесь, новий прем'єр Великої Британії сер Кір Стармер. Ким він буде для України?*
Сьомий лівий прем'єр за останні сто років.
Ким він буде для України?
В парламенті 632 місця, Лейбористська партія отримає 410.
Це історична перемога, яку вже порівнюють з успіхом Тоні Блера і прогнозують лейбористам владу щонайменше на десять років.
Але перед тим, як розбиратися, чого чекати від Стармера, треба сказати чого б ми могли чекати якби він не замінив попереднього лідера лейбористів Корбіна.
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Отже, Джеремі Корбін — це відбитий лівак, криптокомуніст.
Виступав проти інвестицій на оборону, модернізацію ядерного арсеналу та зміцнення НАТО.
В серпні 2022 закликав Захід припинити військову допомогу Україні та говорити про мир.
Натомість Стармер хоче 2,5% ВВП на оборону (як і консерватори) та навіть говорить про застосування ядерної зброї (при потребі). Ще до вторгнення в Україну вимагав руйнівних санкцій проти РФ та підтримав ордер Гааги на Путіна. Взимку 2023 Стармер відвідав Київ та зустрівся з Зеленським.
Вже у 2024 до України приїжджали міністри його тіньового уряду: Леммі (закордонних справ) та Гілі (оборони).
Після свого приходу до влади в Лейбористській партії Кір Стармер розгромив лівацьку опозицію.
Джеремі Корбін та його прихильники тепер маргінали, а партія лягла на центристський курс.
Тож для України після програшу консерваторів нічого не зміниться.
Британська ненависть та зневага до русскіх, як той британський газон.
Поливається і підстригається століттями.
Тому естетична у всі політичні пори року.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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