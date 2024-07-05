Сьомий лівий прем'єр за останні сто років.

Ким він буде для України?

В парламенті 632 місця, Лейбористська партія отримає 410.

Це історична перемога, яку вже порівнюють з успіхом Тоні Блера і прогнозують лейбористам владу щонайменше на десять років.

Але перед тим, як розбиратися, чого чекати від Стармера, треба сказати чого б ми могли чекати якби він не замінив попереднього лідера лейбористів Корбіна.

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Отже, Джеремі Корбін — це відбитий лівак, криптокомуніст.

Виступав проти інвестицій на оборону, модернізацію ядерного арсеналу та зміцнення НАТО.

В серпні 2022 закликав Захід припинити військову допомогу Україні та говорити про мир.

Натомість Стармер хоче 2,5% ВВП на оборону (як і консерватори) та навіть говорить про застосування ядерної зброї (при потребі). Ще до вторгнення в Україну вимагав руйнівних санкцій проти РФ та підтримав ордер Гааги на Путіна. Взимку 2023 Стармер відвідав Київ та зустрівся з Зеленським.

Вже у 2024 до України приїжджали міністри його тіньового уряду: Леммі (закордонних справ) та Гілі (оборони).

Після свого приходу до влади в Лейбористській партії Кір Стармер розгромив лівацьку опозицію.

Джеремі Корбін та його прихильники тепер маргінали, а партія лягла на центристський курс.

Тож для України після програшу консерваторів нічого не зміниться.

Британська ненависть та зневага до русскіх, як той британський газон.

Поливається і підстригається століттями.

Тому естетична у всі політичні пори року.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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