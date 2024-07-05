Лідер лейбористів, які лідирують на виборах у Британії, зробив першу заяву після оприлюднення екзитполів
Голова Лейбористської партії Кір Стармер, який лідирує у парламентських виборах у Великій Британії, зробив свою першу офіційну заяву після оприлюднення екзитполів
Про це повідомляє Bloomberg.
"Сьогодні ввечері люди тут і по всій країні висловилися і вони готові до змін. Ви проголосували, тепер настав час для нас зробити це", - заявив Стармер, який, за результатами екзитполів, ймовірно, стане прем'єр-міністром Британії.
Водночас міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс став першим міністром в уряді Ріші Сунака, який поступився своїм місцем лейбористам. Він є одним з багатьох високопоставлених міністрів, які, як очікується, сьогодні покинуть парламент.
Раніше на користь ліберальних демократів втратив своє місце міністр юстиції Алекс Чалк.
- На дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи переконливо перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.
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