Лідер лейбористів, які лідирують на виборах у Британії, зробив першу заяву після оприлюднення екзитполів

Про це повідомляє Bloomberg.

"Сьогодні ввечері люди тут і по всій країні висловилися і вони готові до змін. Ви проголосували, тепер настав час для нас зробити це", - заявив Стармер, який, за результатами екзитполів, ймовірно, стане прем'єр-міністром Британії.

Водночас міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс став першим міністром в уряді Ріші Сунака, який поступився своїм місцем лейбористам. Він є одним з багатьох високопоставлених міністрів, які, як очікується, сьогодні покинуть парламент.

Раніше на користь ліберальних демократів втратив своє місце міністр юстиції Алекс Чалк.