Я тричі вдихнув і видихнув перед тим, як відповісти. Відчув, що забракло повітря.

Ну от як? Як, на третьому році повномасштабки і на десятому році вторгнення Росії в Україну, люди можуть формулювати так запитання? Як можна не усвідомлювати очевидні речі?

А потім згадав 19-й. Коли на виборчій кампанії казали, що то "клятий Порошенко" не хоче закінчувати АТО. Тепер — от несподіванка — те саме кажуть про Зеленського. І я мушу захищати та відстоювати вже його, чинного президента, пояснювати й переконувати, що ключ до закінчення війни — в руках Путіна, а не України.

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Причому, доводиться захищати Зеленського якраз від тих людей, які ж за нього і голосували, і яких він колись переконав, що для того, щоб прийшов мир, потрібно "просто припинити стріляти".

У мене було стійке враження, що це за кордоном не розуміють, що слова Путіна "про мир" - це насправді заклик до капітуляції України. З усіма наслідками. А виявляється, що і в нас досі все запущено. І хтось досі вірує, що від бажання чи небажання жертви залежить настрій ґвалтівника.

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком

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