Отже, під час війни з "русскім міром" молоді українці не йдуть добровольцями на фронт, а тікають в іншу країну, де стають частиною цього "русского міра". Вони ходять на російські концерти, спілкуються російською, для епатажу чи заради провокації розмахують червоно-чорним прапором з псевдоісторичною символікою (історики помітили це).

Поляки підтримують тих українців, які воюють з "русскім міром", а не тих, які є його частиною і приносять його до них додому.

Звідки там червоно-чорний прапор?

Танцювати з ним на російськомовних концертах — все одно, що нести на параді на красній площі перед колоною ФСБ. Адже такі прапори не лише символ українсько-польського протистояння для поляків, а й один з символів протистояння українців російським загарбникам. Очевидно, що підняття такого прапора у Польщі образить почуття багатьох поляків, підтримка яких нам під час війни життєво необхідна. Але його підняття на "руськомірському" концерті так само образить почуття тих українців, які під таким прапором зараз воюють з російським окупантом.

"Русскій мір" у культурі використовується ворогом.

Українці, які стають його частиною, і самі є ментально окупованими росіянами, але несуть цю ментальність без емпатії та смаку європейцям. "Русскій мір" — це як інфекція, якою намагатися заразити світ, такий собі духовно-культурний ковід, який вбиває.

Саме ним підживлюють антиукраїнські ультраправі настрої у Польщі та інших європейських країнах.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

