Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Червоно-чорний прапор у Польщі: інфекція "русского міра"
OPINION

Червоно-чорний прапор у Польщі: інфекція "русского міра"

Микола Княжицький
13 серпня, 2025 середа
08:19
Погляд

Дії українців, які підняли на концерті російськомовного репера червоно-чорний прапор — результат перемоги росіян в інформаційній війні

Зміст

Отже, під час війни з "русскім міром" молоді українці не йдуть добровольцями на фронт, а тікають в іншу країну, де стають частиною цього "русского міра". Вони ходять на російські концерти, спілкуються російською, для епатажу чи заради провокації розмахують червоно-чорним прапором з псевдоісторичною символікою (історики помітили це). 

Поляки підтримують тих  українців, які воюють з "русскім міром", а не тих, які є його частиною і приносять його до них додому.

Звідки там червоно-чорний прапор? 

Танцювати з ним на російськомовних концертах — все одно, що нести на параді на красній площі перед колоною ФСБ. Адже  такі прапори не лише символ українсько-польського протистояння для поляків, а й один з символів протистояння українців російським загарбникам. Очевидно, що підняття такого прапора у Польщі образить почуття багатьох поляків, підтримка яких нам під час війни життєво необхідна. Але його підняття на "руськомірському" концерті так само образить почуття тих українців, які під таким прапором зараз воюють з російським окупантом. 

Читайте також: Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку

"Русскій мір" у культурі використовується ворогом.

Українці,  які стають його частиною, і самі є ментально окупованими росіянами, але несуть цю ментальність без емпатії та смаку європейцям. "Русскій мір" — це як інфекція, якою намагатися заразити світ, такий собі духовно-культурний ковід, який вбиває.

Саме ним підживлюють антиукраїнські ультраправі настрої у Польщі та інших європейських країнах.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Світ
Культура
Кримінал
Україна
Росія
Польща
Микола Княжицький
ОУН-УПА
Війна з Росією
русскій мір
пропаганда
біженці з України
Читайте також:
спека
Автор Ольга Бабишена
11 серпня, 2025 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати посилення спеки
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Автор Дар'я Тарасова
11 серпня, 2025 понедiлок
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
13 серпня
16:06
Оновлено
Шабунін
ДБР змінило підозру Шабуніну й повідомило про нову підозру його командиру: подробиці
16:00
OPINION
Путін може реально "продати" Трампу лише припинення вогню в Україні
15:54
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив з міністром оборони Британії Гілі підготовку нового "Рамштайну"
15:48
Ексклюзив
Покращення судочинства в Україні відбувається, - нардеп "СН" Горбенко
15:43
мзс Росії
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
15:42
Трамп на даху
"Навіть якби я отримав Москву й Ленінград, сказали б, що я уклав погану угоду": Трамп звинуватив ЗМІ у фейках про зустріч із Путіним
15:37
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують збільшити видатки держбюджету ще на 36,7 млрд грн: на що спрямують кошти
15:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:22
евакуація
Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: планують вивезти близько 1150 дітей
15:16
Латвія
Латвія з осені хоче заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до Росії та Білорусі
15:11
Оновлено
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Зеленський прибув у Берлін, де його зустрів Мерц
15:01
Білорусь військові навчання
Білоруси й росіяни на військових навчаннях відпрацьовуватимуть планування застосування ядерної зброї та "Орешника"
14:52
З Яновичем, Хижняк, Зюбіною та Задніпровським: у Києві завершили зйомки комедії "Батьківські збори"
14:39
Оновлено
Зеленський Трамп
Команда Зеленського намагається вплинути на Трампа перед його зустріччю з Путіним, - Axios
14:21
Дональд Трамп
"Президент миру": Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію
14:01
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинули троє поліцейських
14:00
OPINION
План на знищення Карпат. Як колишня нардепка ОПЗЖ у парламенті лобіює норми для свого колишнього соратника-нардепа?
13:49
NAUDI - Національна асоціація українських виробників озброєння
Потенціал української оборонної промисловості: у Києві презентували спеціалізований журнал про вітчизняну зброю
13:48
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп наодинці з Путіним у кімнаті – прямий шлях до катастрофи, а лідери Європи планують розмову з президентом США напередодні. Акценти світових ЗМІ 13 серпня
13:36
Естонія
Через підрив конституційного устрою: Естонія оголосила першого секретаря посольства РФ персоною нон ґрата
13:17
гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер
У фокусі будівництво заводу артилерійських снарядів: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall Group Паппергером
13:09
Обласна МСЕК
ДБР скасувало понад 800 рішень МСЕК про інвалідність правоохоронців та держпосадовців
13:08
Через санкції Росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59, - ГУР
12:58
Оновлено
Лавров
Лавров візьме участь у саміті Трампа і Путіна на Алясці
12:51
Запустили Дія.Картку, яка дозволить отримувати всі державні виплати на одну картку
12:40
Ексклюзив
ЗСУ
"Це напрямок руху ворога, а не території, які вони контролюють": ОСУВ "Дніпро" про просування росіян у напрямку Добропілля
12:35
російський диктатор Володимир Путін
Навколо резиденції Путіна на Валдаї розміщено 12 позицій ППО, - Радіо Свобода
12:32
"Відповідальний і працьовитий актор": у Театрі на Подолі прокоментували звинувачення Темляка у домашньому насильстві
12:05
OPINION
Пастки Аляски
12:03
спека
Буде чи не найкомфортніша температура повітря в Європі: Наталка Діденко розповіла про погоду 14 серпня
11:53
Ексклюзив
Ядерне роззброєнні в Україні у 1990-ті рр.
"В України були опції": дослідниця Буджерин розповіла, чи міг Київ зберегти ядерну зброю після проголошення незалежності
11:36
Оновлено
Українські військові уразили нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області РФ
11:29
Ексклюзив
Трамп і Путін
Після зустрічі Трампа й Путіна ситуація для України однозначно погіршиться, - експерт Романюк
11:28
Нафтогаз та ЄБРР підписали угоду на 500 млн євро кредиту для закупівель газу
11:27
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни
10:54
Оновлено
Херсонська область
Окупанти з дрона атакували автівку на Херсонщині: загинули двоє цивільних, поранено поліцейських
10:41
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація біля Добропілля була прогнозованою, - генерал-лейтенант Романенко
10:40
Відключення електроенергії
Українців закликають користуватися потужними електроприладами вдень: ситуація в енергосистемі 13 серпня
10:21
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 серпня: скільки коштує євро, долар і злотий
10:18
"Матері світла": як мами загиблих Героїв знаходять сили жити далі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV