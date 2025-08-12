Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку

Про це повідомляє RMF24.

Концерт відбувся 9 серпня, після чого поліція розпочала розслідування і затримала 109 осіб за порушення громадського порядку. Серед інцидентів — розгортання червоно-чорного прапора, забороненого в Польщі.

"Проти 63 осіб розпочато провадження про виїзд з країни. Вони повинні будуть залишити Польщу добровільно або примусово", — повідомив Туск.

За його словами, під час заходу сталися численні правопорушення, акти агресії та провокації, що шокували польське суспільство. Водночас прем’єр наголосив, що Польща не повинна допустити розпалювання антиукраїнських настроїв.

Туск також закликав українську владу слідкувати, щоб ніхто не допускав антипольських жестів, а обидві країни — не піддавалися на провокації Росії.

"Ми не можемо допустити, щоб розпалилася хвиля ненависті українців до поляків або поляків до українців. Це було б історичним злочином і неймовірною дурістю, якби ми зараз дали себе розділити", — підкреслив він.