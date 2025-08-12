Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після інцидентів під час концерту репера Макса Коржа у Варшаві ухвалили рішення про депортацію 57 громадян України та семи громадян Білорусі
Про це повідомляє RMF24.
Концерт відбувся 9 серпня, після чого поліція розпочала розслідування і затримала 109 осіб за порушення громадського порядку. Серед інцидентів — розгортання червоно-чорного прапора, забороненого в Польщі.
"Проти 63 осіб розпочато провадження про виїзд з країни. Вони повинні будуть залишити Польщу добровільно або примусово", — повідомив Туск.
За його словами, під час заходу сталися численні правопорушення, акти агресії та провокації, що шокували польське суспільство. Водночас прем’єр наголосив, що Польща не повинна допустити розпалювання антиукраїнських настроїв.
Туск також закликав українську владу слідкувати, щоб ніхто не допускав антипольських жестів, а обидві країни — не піддавалися на провокації Росії.
"Ми не можемо допустити, щоб розпалилася хвиля ненависті українців до поляків або поляків до українців. Це було б історичним злочином і неймовірною дурістю, якби ми зараз дали себе розділити", — підкреслив він.
- Нещодавно Польський Сейм затвердив нову державну дату. Йдеться про Національний день пам'яті поляків – "жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Речі Посполитої", який відзначатимуть 11 липня.
- Міністерство закордонних справ України своєю чергою заявило, що ухвалене польським Сеймом рішення встановити 11 липня Днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин між Україною та Польщею.
- Днями у Польщі розмалювали пам’ятник жертвам Волинської трагедії.
- На концерті білоруського репера Макса Коржа у Польщі підняли червоно-чорний прапор УПА. Депутат польського Сейму Даріуш Матецький назвав це "знаком злочинців і катів предків".
- Біла Церква
