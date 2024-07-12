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OPINION

Чи допоможе Польща "закрити небо" Україні?

Віктор Таран
12 липня, 2024 п'ятниця
08:00
Погляд Віктор Таран

На фоні останніх трагічних подій ми незаслужено мало говоримо про безпекову угоду між Україною та Польщею

Зміст

А в ній є один дуже важливий пункт, який безпосередньо стосується нашої безпеки.

Документ передбачає, що польське ППО може перехоплювати ракети та дрони у повітряному просторі України, випущені в напрямку Польщі.

Звісно у договорі є примітка, що детальний алгоритм буде розроблений після консультації поляків із країнами НАТО.

Але на мою думку ця теза не більше, ніж "дипломатичний реверанс" - політичне рішення ухвалене.

Наслідки цього рішення важко переоцінити.

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По-перше, у разі якщо "безпекова парасолька" почне діяти, це дасть можливість "розвантажити" наше ППО на заході країни.

По-друге, аналогічне рішення у перспективі може ухвалити й Румунія.

А отже, ми зможемо додатково захисти ще й південь країни.

Поляки продемонстрували, що, попри розбіжності у минулому, вони чітко розуміють, що незалежна Польща неможлива без сильної України.

І це їх геополітичний вибір

Тому дякуємо союзникам і очікуємо на сильні рішення у Вашингтоні.

Особисто я чекаю двох речей:

  • дозвіл завдавати ураження по аеродромах;
  • чіткі дати, коли Україна може стати членом Альянсу.

Мої джерела повідомляють, що саме довкола цих двох питань, серед іншого, точаться найбільші дискусії.

Джерело

Про автора. Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, офіцер ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Польща
ППО
Війна з Росією
НАТО
ракетний удар
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