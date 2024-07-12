А в ній є один дуже важливий пункт, який безпосередньо стосується нашої безпеки.

Документ передбачає, що польське ППО може перехоплювати ракети та дрони у повітряному просторі України, випущені в напрямку Польщі.

Звісно у договорі є примітка, що детальний алгоритм буде розроблений після консультації поляків із країнами НАТО.

Але на мою думку ця теза не більше, ніж "дипломатичний реверанс" - політичне рішення ухвалене.

Наслідки цього рішення важко переоцінити.

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По-перше, у разі якщо "безпекова парасолька" почне діяти, це дасть можливість "розвантажити" наше ППО на заході країни.

По-друге, аналогічне рішення у перспективі може ухвалити й Румунія.

А отже, ми зможемо додатково захисти ще й південь країни.

Поляки продемонстрували, що, попри розбіжності у минулому, вони чітко розуміють, що незалежна Польща неможлива без сильної України.

І це їх геополітичний вибір

Тому дякуємо союзникам і очікуємо на сильні рішення у Вашингтоні.

Особисто я чекаю двох речей:

дозвіл завдавати ураження по аеродромах;

чіткі дати, коли Україна може стати членом Альянсу.

Мої джерела повідомляють, що саме довкола цих двох питань, серед іншого, точаться найбільші дискусії.

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Про автора. Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, офіцер ЗСУ

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