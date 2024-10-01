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OPINION

Чи скличуть республіканці США XX з'їзд для розвінчання культу Трампа?

Віктор Трегубов
1 жовтня, 2024 вiвторок
12:00
Погляд

Два маленькі коментарі щодо деяких закликів в стрічці*

Зміст

1. "Оксана Маркарова має піти у відставку, просто про всяк випадок, щоб відвести підозри!".

Рідні, сам заклик до відставки Маркарової з боку Джонсона був зроблений для того, щоб у випадку її відставки Трамп мав можливість розвинути тему втручання українців у вибори. Бо так - це лише оцінювальне судження, а так - от бачите, вони відставили посла, отже, самі визнали, що втручання було!

Хтось має хоч найменший сумнів, що це буде миттєво використано у війні з демократами?

2. "Ааа, як погано, що ми побили горщики з республіканцями, нам потрібна двопартійна підтримка".

Ні, ми не побили горщики з республіканцями. Просто Трамп вирішив використати нас у тій же ролі, що й гаїтянських мігрантів: противників, проти яких він мобілізує електорат. Це персональне рішення Трампа в межах його передвиборчої стратегії, воно взагалі не про нас і від наших дій не залежало. Гаїтянці теж котів не їли.

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Тепер все вирішиться на виборах. І тут є два варіанти.

Якщо Трамп переможе, домовлятися доведеться не з республіканцями, а з Трампом особисто. Партія ляже під нього так, як Комуністична партія Китаю під Сі Цзиньпіном не лежить.

Якщо ж Трамп програє — не знаю, як ви, а я очікую XX з'їзд Республіканської партії та доповідь "Про культ особи та його наслідки". За результатами якого республіканці, окрім тих, що підуть у вигнання за лідером, ще будуть розповідати, як вони все життя були за Україну і тихо чинили спротив спробі встановити диктатуру в партії.

Аргумент тут простий. У США вибори — це інвестиція. Якщо Трамп зараз програє, він перестає бути інвестиційно привабливим, попри кількість персональних прибічників. І навіть не тому, що він навіжений, а тому, що він старий. Діду 78 рочків, він може двинути коні дуже швидко, тому ці вибори — це його останній шанс (і те, підозрюю, що багато інвесторів вже побоюються вкластися в Трампа, а отримати Венса). У разі програшу він стає токсичним для своїх же.

Тому, на жаль, подальший розвиток подій саме на цьому напрямку вже не дуже від нас залежить.

* Публікується зі збереженням стилістики автора

Джерело

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
допомога Україні
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