Воно то наче так, але тут, як у тому анекдоті, коли діти запитали вчителя, чи їм стане в пригоді математика, а він казав, що їм ні, що це для розумних дітей. І в цьому жарті велика частка правди — вам може косинус і не знадобився, але розробникам новісінького смартфона у вашій руці, з якого ви виписуєте в інтернеті всіляку фігню, дуже навіть здався, бо без знань про косинус його ніяк не розробити.

І тут поборники міністерства спрощень і полегшень витягують з кишені останній, пригрітий коло серця аргумент: "То хай вчать лише ті, кому це знадобиться". Але це логіка штибу "хай автомобілі страхують лише ті, хто потрапить в ДТП, а іншим нащо дурно гроші платити".

Не існує жодної притомної методики подивитись на першокласників і визначити, кому придасться в житті математика, а кому ні. Хто зможе стати інженером і розробником, а кого навіть не варто мучити косинусами. Її просто не існує в принципі. А ділити дітей за здібностями та когнітивними навичками у конкретному віці й пробувати їм викладати різні навчальні програми, складну і спрощену — від цього в гробах перевернуться усі правозахисники світу, бо це чиста дискримінація.

Читайте також: Уникайте хамів і тупих

Так, може конкретно вам той косинус і нафік не треба, бо диверсифікації професій і розвиток економіки дозволяє вам бути недалеким, щось там робити й мати непогану зарплату. Але воно це все працює лише в комплексі.

І ви не можете подивитись в очі свого першачка першого вересня і сказати йому — ти будеш вчити лише читати-писати й табличку множення, може ще трохи історію згрубша. Більше тобі не треба, воно тобі не знадобиться. Ну як, ви то може і могли б, але, на щастя, обов'язкова загальна освіта вам цього не дозволить.

А обов'язкова освіта тому, що жодна держава у світі не винайшла способу передбачати майбутнє і вчити лише здібних і перспективних. Бо вона б із задоволенням це робила, нащо витрачати бюджетні кошти на усіх. Зрештою, до 20-го сторіччя так і було, повноцінну освіту отримували лише діти аристократів, а селян ніхто не вчив, бо їх вважали другим сортом і не здатним на якісь там досягнення. І потім виявилось, що діти селян, здобувши освіту, теж можуть щось винаходити та досліджувати.

Бо освіта суспільства — це як колективний імунітет. Треба вакцинувати усіх або переважну більшість, аби був результат. І вчити треба усіх, у розрахунку, що якась невеличка частинка таки використає базову шкільну освіту для подальшого розвитку себе і суспільства.

Читайте також: Дерусифікації нам замало, нам потрібна українізація

Заради справедливості, варто зауважити, що тотального зобов'язання вчити все і не існує. Є система оцінювання, діти, які не тягнуть програму, можуть з чистою совістю вчити лише половину і мати свою чесно заслужену трійку. Але батьки чомусь не хочуть переводити своїх дітей у ранг трієчників, а хочуть спростити навчальну програму, щоб трієчники в ній виглядали відмінниками. Не можеш дострибнути до планки, то ми тобі її опустимо, не проблема. А що так можна було, здивовано перепитує Ярослава Магучіх. Це добре для самооцінки, але смішно і непродуктивно.

Бо, незважаючи на справді складну шкільну програму, вона і так вже давно не дотягує до вимог світу. Який незмірно ускладнився за останні років 30, і ми до нього вже не готові, а дітей намагаємось позбавити шансу хоч якось підготуватись до складнощів сучасного світу. До його шаленої конкуренції за робоче місце, за ресурси та за соціальний капітал. Ви можете спростити дитині шкільне життя і його низьку мотивацію спихнути на вчительку і школу, але коли йому після вишу чи технікуму доведеться шукати роботу і якось давати собі раду, то це будуть не проблеми вчительки, а лише проблеми та відповідальність вашої дитини.

Загальна освіта — це радіо, яке транслює корпус загальних знань і досягнень людської цивілізації. І кожен вже за бажанням налаштовує свій приймач і приймає сигнали якості, які хоче, або на які здатен. Але щоб цивілізація тривала — діти мусять відсидіти в шкільній тюрмі наперед. Щоб не сидіти потім у тюрмі робочій або й у справжній. Ну, або розпустити ті всі демократії та високоорганізовані суспільства і повернутись знову до мисливства і збиральництва. Нормальні ж часи були.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.