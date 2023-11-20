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OPINION

Дерусифікації нам замало, нам потрібна українізація

Володимир Гевко
20 листопада, 2023 понедiлок
10:01
Погляд Володимир Гевко

Мовне питання в Україні одне, але мовних відповідей на нього — доволі багато. І більша частина з них працює в ефективних фонових режимах, не привертаючи до себе зайвої уваги

Як, приміром, більшість корисних функцій браузера. А набридливі крикливі рекламки вискакують дратівливими банерами, і ще спробуй намацай хрестик, аби їх закрити.

Персонажки на кшталт Фаріон та Ніцой працюють на найвищій межі широкого діапазону мовних відповідей, котра вже межує із мовною істерикою, відверто кажучи. Писати та шерити пости із меседжем "Скільки ше бомб повинно впасти" за ефективністю співмірне із, приміром, як з епідемією ковіду боротись дой*бками до тих, хто кашляє. "Скільки ше людей повинно вмерти у пульмонології під апаратами ШВЛ, щоб ви нарешті перестали кашляти?!".

Дерусифікації нам замало, бо на її місце щось має прийти. Тому нам потрібна саме українізація.

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Уявіть, що є популярний російськомовний блогер і його захейтили за мову, щоб він заткнувся нарешті. Чи пропаде в його аудиторії бажання дивитись щось в ютубі? Ні, вони підуть шукати іншого блогера. А от коли російськомовний блогер перейде на українську — частина його аудиторії залишиться із ним і це буде добра відповідь на мовне питання.

До слова, дуже багато блогерів попереходили на українську, свідомо втративши у переглядах і доходах. Вони знали що збідніють, але пішли на це заради своєї країни. Чи багато з полум'яних борців за українську ви знаєте, котрі готові вкладати реальні кошти у свою боротьбу, а не лише сердечка під постами у Фаріон і репости з дивану? Скільки з них стали патронами й кидають хоча б по 5 доларів щомісяця на "Історію без міфів" чи WAS?

Кожен, хто творить контент, а не с*ачі українською — відповідає на мовне питання незмірно лагідніше, цивілізованіше і, головне, ефективніше. Або підтримує не на словах тих, хто цей контент творить. Спонсорує канали, купує легальний контент, платить за прослуховування, перегляд чи прочитання.

P.S. Ну, й останнє діло домахуватись за мову до військових. "Герої не вмирають, але неправильно жартують і неправильною мовою розмовляють". Так собі концепція виходить.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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