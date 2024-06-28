Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чи запровадять надзвичайний стан в енергетиці
OPINION

Чи запровадять надзвичайний стан в енергетиці

Анатолій Амелін
28 червня, 2024 п'ятниця
12:09
Погляд Анатолій Амелін

На цей раз все дуже погано. Я про енергетику

Зміст

Ви знаєте, я намагаюся не коментувати публічно питання енергетики, фокус у мене більш на економіку.

Але зараз сценарій, який відкривається для нас через енергетику, дуже і дуже поганий.

Українська енергетика втратила понад 9 гігаватів (!) потужностей через терористичні дії Росії.

У нас зруйновано маневрову генерацію і ворог вже б'є по трансформаторних підстанціях, які беруть участь у транзиті імпортної електроенергії з Європи (1700 МВт + 250 МВт аварійної допомоги).

1 ГВт газової генерації, про яку говорив президент у Берліні, можливий, але левова частка буде побудована приватниками й для своїх потреб.

Україна веде переговори щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з Європи до понад 2 гВт.

Але цього все одно недостатньо.

За оцінками "Укренерго", термінова потреба України складає 5-6 ГВт нових маневрових потужностей (!).

У нас понад 30% дефіциту в енергосистемі у всіх годинних діапазонах (навіть уночі).

Читайте також: Росія переможе тільки тоді, коли ми самі подаруємо їй цю перемогу

27 червня 2023 року набула чинності ухвала Кабміну про виділення 10 млрд грн для захисту критичної інфраструктури.

15 вересня 2023 року пресслужба Апарату ВРУ опублікувала повідомлення про погодження виділення майже 19 млрд грн на ті самі цілі (Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України у сумі 8,8 млрд гривень, а Міністерству енергетики України – у сумі 9,7 млрд гривень). 1 квітня 2024 року стало відомо про виділення ще 4,5 млрд грн.

Своєю чергою "Наші гроші" підрахували, що, згідно зі звітами Регіональних Служб відновлення та інфраструктури щодо операцій на створення захисту електричних підстанцій від ракетних обстрілів, на липень 2023 року було укладено 21 контракт у різних регіонах України на 36 мільярдів гривень.

Отже, вже йдеться як мінімум про 50-60 млрд грн. 

Результат захисту ми бачимо.

Читайте також: Дивно чути про якусь політику чи стратегію за абсолютної відсутності таких

І тут відкриваються такі сценарії:

  1. До зими немає можливості (технічно, насамперед) забезпечити Україну власною генерацією, маневровими потужностями та імпортом з Європи. Відповідно будуть блекаути по 10-14 годин на добу без світла (це з урахуванням імпорту з Європи)
  2. Росія з радістю прийме капітуляцію України й синхронізує нашу енергосистему зі своєю (як було раніше) і дасть світ 24 години на добу.

Це насправді сценарій який вони собі намалювали.

А їх агенти в Україні допомагають реалізувати.

Який сценарій ми оберемо?

Дуже не хочеться вірити в те, що відсутність в Україні захисту енергооб'єктів та їхнє руйнування є спланованою акцією з реалізації другого сценарію!

Але можливий і третій сценарій, про який я чомусь не чую у владних кабінетах. Це запровадження надзвичайного стану у зв'язку із ситуацією в енергетиці та створення антикризового енергетичного штабу

З урахуванням воєнного стану, загроз для країни та ролі президента сьогодні в країні вважаю, що такий штаб має координуватися з Офісу президента. Адже йому, де факто, підпорядковуються Кабмін, РНБОУ та найбільша фракція у парламенті.

Читайте також: Чому велика генерація не врятує від блекаутів

І це питання не менш важливе, ніж організація контрнаступу.

  • Що ми робитимемо взимку без світла?
  • Що буде із промисловістю?
  • З податковими надходженнями (коштом яких фінансуємо армію)?
  • З робочими місцями?
  • З нормальним життям українців?

Будемо йти на уклін Росії за світлом, як вони хочуть???

Ні, звичайно!

А, значить, уже на вчора має бути створений антикризовий штаб і реалізовуватиметься антикризовий план, який передбачає:

  • Аналіз сценаріїв завдання наступних ударів і вжиття заходів для зниження ризиків (пріоритет перед іншими завданнями). При цьому важливим є формат прийняття та виконання рішень — указами президента без будь-якої бюрократії.
  • Збільшити обсяг імпорту з Європи до 2,5 ГВт.
  • Консолідувати фінансові, ремонтні, будівельні ресурси (включаючи приватні компанії) під оперативне управління Штабу.
  • Стимулювати (кредити, гранти) переходу на самозабезпечення електричною енергією бізнесів та домогосподарств. - Сонячні електростанції, накопичувачі енергії (кредити на 10 років під 3% річних).

Ось ще гарний перелік додаткових кроків.

Якщо ж цього не буде, мені важко сказати, як ми пройдемо цю зиму, але точно скажу, українці не приймуть російську електрику в наших розетках ні у якому разі.

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Росія
політика
ракетний удар
блекаут
Енергетика
Читайте також:
USAID
27 червня, 2024 четвер
Тільки одна з 96 установок для забезпечення електроенергії та тепла від USAID була встановлена, - голова Спілки споживачів комунальних послуг
Микола Тищенко, суд
26 червня, 2024 середа
"По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів, просять ділитися, це 90-ті": Княжицький про "боротьбу" Тищенка з кол-центрами
путін і Шахназаров
26 червня, 2024 середа
Підтримав вторгнення в Україну, поширював пропаганду: російському режисеру Шахназарову оголосили підозру
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.24
    Продаж 43.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
28 червня
12:25
тіло жінки з-під вагону метро
У Києві жінка загинула, потрапивши під потяг у метро
12:02
Фінляндія
Фінляндія оголосила про 24-й пакет військової допомоги для України на 159 млн євро
12:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 червня: скільки коштують долар та євро
11:48
ЗСУ
На фронті відбулося 59 боєзіткнень, на Сіверському напрямку росіяни наростили інтенсивність наступу, - Генштаб
11:30
Ексклюзив
російські окупанти
Росіяни більше бояться повертатися, ніж штурмувати, відмовників у них прив'язують до техніки, що йде в бій, - нацгвардієць Отченаш
11:29
На Донеччині нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 із ПЗРК "Ігла"
11:24
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи замінять Байдена після провальних дебатів та як довго інтенсивно наступатиме РФ. Акценти світових ЗМІ 28 червня
11:21
"Код незламності": у Берліні відкрили виставку трофейної російської зброї та техніки
11:15
Ексклюзив
окупанти
РФ не дуже вдається набирати людей на війну, експерти сумніваються в темпах 30-40 тис. на місяць, - Згурець
10:59
У Києві протестувальники проти знесення мафів заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу
10:30
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ повідомило про руйнування станції зовнішнього радіаційного моніторингу ЗАЕС
10:19
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
"Мусимо не забувати про обов’язки": Сирський привітав українців з Днем Конституції, закликавши вступати у військо
10:03
OPINION
Юрій Фізер
Історичні дебати... Чи переконали Байден і Трамп своїх виборців
10:02
Володимир Зеленський
"Україна - перше слово першої статті": Зеленський привітав українців із Днем Конституції
09:59
російські окупанти
Росіяни вбили літню жінку, обстрілявши село на Херсонщині
09:46
Джо Байден
У демократів заговорили про заміну Байдена іншим кандидатом після дебатів із Трампом, - NYT
09:32
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Ворог не полишає спроб захопити Терни, Ямполівку і підлаштуватися під тактику ЗСУ, - комбат 60-ї ОМБр
09:29
Дональд Трамп
Опитування CNN: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%
08:33
Україна-Угорщина
Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру, - радник Орбана
08:26
україна німеччина
У Німеччині назвали умову, за якої зможуть навчати більше українських військових
08:02
У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом: щонайменше 7 загиблих, є поранені
08:02
OPINION
Олексій Петров
Що потрібно новобранцю
07:50
російські танки, окупанти, оркі
За добу армія РФ втратила літак, 1170 окупантів, 60 артсистем і 24 танки
07:23
ковбаса
У 30% українських перероблених продуктів перевищено вміст шкідливих для здоров'я трансжирів, - ВООЗ
07:02
грузія
Рух Грузії в ЄС фактично зупинений через дії влади, - Європейська рада
06:48
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ утримує п'ять ракетоносіїв у Чорному, Азовському та Середземному морях
06:38
Румен Радев
Президент Болгарії Радев відмовився очолити делегацію на зустрічі НАТО, пояснивши це позицією щодо підтримки України
06:26
На фото: Григорій Лепс
Spotify видалив сторінки підсанкційних Лепса, Газманова, Гагаріної та ще кількох російських виконавців
05:55
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
05:47
Дебати Трампа і Байдена
На дебатах у США говорили про війну в Україні: Трамп заявив, що умови Путіна неприйнятні
05:43
Дебати Трампа і Байдена
Дебати Трампа і Байдена. Текстова онлайн-трансляція
03:48
Суми
У Сумах зафіксували опади невизначеного характеру. Деталі
02:37
Марія Захарова
"У Херсоні не можуть зупинити епідемію холери": російські фейки за 27 червня
01:52
Збірна України, Євро-2024
Ліга націй: де і коли відбудеться перший матч України після вильоту з Євро-2024
00:59
Урсула фон дер Ляєн
Лідери ЄС залишили фон дер Ляєн на посту глави Єврокомісії
00:39
Олександр Лукашенко
Лукашенко звільнив чотирьох міністрів та голову своєї адміністрації
00:38
Михайло Мудрик (праворуч), Словаччина - Україна
Мудрик накинувся на журналістів та фанів через інсайд про його травму
2024, четвер
27 червня
23:47
Юрій Голик
НАБУ прийшло з обшуками до бізнесмена Голика, який фігурує у справі про витік інформації, - ЗМІ
23:23
Сергій Ребров
Ребров звернувся до вболівальників та назвав головну причину невдачі на Євро-2024
23:19
Марін Ле Пен
Ле Пен пообіцяла заблокувати відправку французьких військових до України, у разі перемоги на виборах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV