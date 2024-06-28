Ви знаєте, я намагаюся не коментувати публічно питання енергетики, фокус у мене більш на економіку.

Але зараз сценарій, який відкривається для нас через енергетику, дуже і дуже поганий.

Українська енергетика втратила понад 9 гігаватів (!) потужностей через терористичні дії Росії.

У нас зруйновано маневрову генерацію і ворог вже б'є по трансформаторних підстанціях, які беруть участь у транзиті імпортної електроенергії з Європи (1700 МВт + 250 МВт аварійної допомоги).

1 ГВт газової генерації, про яку говорив президент у Берліні, можливий, але левова частка буде побудована приватниками й для своїх потреб.

Україна веде переговори щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з Європи до понад 2 гВт.

Але цього все одно недостатньо.

За оцінками "Укренерго", термінова потреба України складає 5-6 ГВт нових маневрових потужностей (!).

У нас понад 30% дефіциту в енергосистемі у всіх годинних діапазонах (навіть уночі).

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27 червня 2023 року набула чинності ухвала Кабміну про виділення 10 млрд грн для захисту критичної інфраструктури.

15 вересня 2023 року пресслужба Апарату ВРУ опублікувала повідомлення про погодження виділення майже 19 млрд грн на ті самі цілі (Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України у сумі 8,8 млрд гривень, а Міністерству енергетики України – у сумі 9,7 млрд гривень). 1 квітня 2024 року стало відомо про виділення ще 4,5 млрд грн.

Своєю чергою "Наші гроші" підрахували, що, згідно зі звітами Регіональних Служб відновлення та інфраструктури щодо операцій на створення захисту електричних підстанцій від ракетних обстрілів, на липень 2023 року було укладено 21 контракт у різних регіонах України на 36 мільярдів гривень.

Отже, вже йдеться як мінімум про 50-60 млрд грн.

Результат захисту ми бачимо.

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І тут відкриваються такі сценарії:

До зими немає можливості (технічно, насамперед) забезпечити Україну власною генерацією, маневровими потужностями та імпортом з Європи. Відповідно будуть блекаути по 10-14 годин на добу без світла (це з урахуванням імпорту з Європи) Росія з радістю прийме капітуляцію України й синхронізує нашу енергосистему зі своєю (як було раніше) і дасть світ 24 години на добу.

Це насправді сценарій який вони собі намалювали.

А їх агенти в Україні допомагають реалізувати.

Який сценарій ми оберемо?

Дуже не хочеться вірити в те, що відсутність в Україні захисту енергооб'єктів та їхнє руйнування є спланованою акцією з реалізації другого сценарію!

Але можливий і третій сценарій, про який я чомусь не чую у владних кабінетах. Це запровадження надзвичайного стану у зв'язку із ситуацією в енергетиці та створення антикризового енергетичного штабу

З урахуванням воєнного стану, загроз для країни та ролі президента сьогодні в країні вважаю, що такий штаб має координуватися з Офісу президента. Адже йому, де факто, підпорядковуються Кабмін, РНБОУ та найбільша фракція у парламенті.

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І це питання не менш важливе, ніж організація контрнаступу.

Що ми робитимемо взимку без світла?

Що буде із промисловістю?

З податковими надходженнями (коштом яких фінансуємо армію)?

З робочими місцями?

З нормальним життям українців?

Будемо йти на уклін Росії за світлом, як вони хочуть???

Ні, звичайно!

А, значить, уже на вчора має бути створений антикризовий штаб і реалізовуватиметься антикризовий план, який передбачає:

Аналіз сценаріїв завдання наступних ударів і вжиття заходів для зниження ризиків (пріоритет перед іншими завданнями). При цьому важливим є формат прийняття та виконання рішень — указами президента без будь-якої бюрократії.

Збільшити обсяг імпорту з Європи до 2,5 ГВт.

Консолідувати фінансові, ремонтні, будівельні ресурси (включаючи приватні компанії) під оперативне управління Штабу.

Стимулювати (кредити, гранти) переходу на самозабезпечення електричною енергією бізнесів та домогосподарств. - Сонячні електростанції, накопичувачі енергії (кредити на 10 років під 3% річних).

Ось ще гарний перелік додаткових кроків.

Якщо ж цього не буде, мені важко сказати, як ми пройдемо цю зиму, але точно скажу, українці не приймуть російську електрику в наших розетках ні у якому разі.

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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