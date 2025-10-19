Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Чим більше шкоди зазнає Росія — тим менше хочуть їй допомагати
OPINION

Чим більше шкоди зазнає Росія — тим менше хочуть їй допомагати

Ростислав Павленко
19 жовтня, 2025 неділя
08:02
Погляд

Удари по нафтовій інфраструктурі Росії мають не лише очевидний безпосередній, але і довготерміновий стратегічний вплив

Зміст

Те, що "Росія теж обстрілює Україну", тут не контраргумент — а, навпаки, аргумент за продовження руйнування інфраструктури ворога.

Бо російський агресор руйнував би нашу промисловість і житлові квартали у будь-якому разі: Путін особисто обіцяв нам "справжню декомунізацію". Він вважає, що вся промисловість буцімто "радянська", тож заохочує своїх убивць нищити її.

Коли ж отримує відповідь — дістає і довготермінові проблеми.

Адже у світі real politik не люблять лузерів. І чим більше шкоди зазнає Росія — тим менше хочуть їй допомагати сусіди, які дбають виключно про власні інтереси. 

Читайте також: Не заяви, а дії: адміністрація Трампа продовжує послаблювати Росію через підтримку України

Так, нову опинилися під сумнівом плани Кремля щодо масштабного розширення експорту газу до Китаю через газопровід "Сила Сибіру-2".

Навіть після багаторічних переговорів Москва й Пекін не змогли погодити ключові умови угоди — ціни, інвестиційні зобов’язання та графік постачання.

Навіть якщо контракт буде підписано у 2026 році, реальні постачання почнуться не раніше 2031-го, а повна потужність трубопроводу може бути досягнута лише до 2035 року.

Тож про швидку компенсацію втраченої частки європейського ринку мова не йде. Кожен втрачений місяць знижує здатність "Газпрому" до відновлення. 

Подальшому руйнуванню сприятиме як розширення українських ударів, так і поглиблення західних санкцій.

І одне, і інше потребує професійної роботи з боку України.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
Китай
газ
нафта
Війна з Росією
ракетний удар
Читайте також:
Автор Марія Науменко
18 жовтня, 2025 субота
Зустріч між Трампом та Путіним у Будапешті: в Air Live розповіли, яким маршрутом літак президент РФ полетить до Угорщини
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Автор Оксана Ліховід
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Гарного тут мало, але ми маємо знаходити промінь сонця в усьому цьому мороці: майор Захарків про Костянтинівський напрямок
затонулий підводний човен
Автор Зіновія Воронович
18 жовтня, 2025 субота
Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 жовтня
10:29
Іран
Іран оголосив про розірвання ядерної угоди 2015 року
10:00
OPINION
Трампу начхати на усі нюанси, йому потрібна "зупинка війни"
09:26
Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню після тижня прикордонних зіткнень
09:05
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:51
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 40 із 62 ворожих безпілотників
08:33
Оновлено
Росія атакували Україну дронами в ніч на 19 жовтня: на Дніпровщині є поранені
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
В Одесі на наступних мерських виборах оберуть "продовження" Труханова, - Портников
08:04
У віці 48 років помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс
07:34
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 3 бронемашини і 1000 військових
07:15
Політика в мундирі: найвідоміші випадки, коли військові ставали визначними державними діячами
01:22
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
00:42
Оновлено
Вбитий у Дубліні вихідцем з Сомалі українець Вадим Давиденко
Мріяв займатися кібербезпекою та допомагати Україні: ким був вбитий сомалійцем в Ірландії український юнак Вадим Давиденко
00:27
Джозефіна Джексон у рекламі компанії "Ковальська"
Виробника бетона оштрафували за рекламу із Джозефіною Джексон, - ЗМІ
00:00
Дональд Трамп
"США не потерплять наркотерористів": Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики
2025, субота
18 жовтня
23:54
трамп путін
Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Washington Post
23:41
Світлана Лобода
Лобода виступила на весіллі футболіста Хайкіна, що "пишається російським паспортом", - блогер
23:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп і Сі Цзіньпін можуть спільно примусити Путіна до перемир'я, - Портников
23:28
Польські прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю
22:44
Трамп та Керолайн Левітт на борту президентського лайнера
Чому Трамп пропонує Україні та РФ "визнати реалії на полі бою просто зараз": що каже речниця Білого дому
22:40
Оновлено
РФ вперше завдала удару КАБом по місту Лозова на Харківщині: 6 людей постраждали
22:38
Ексклюзив
Віталій Портников
Мирної угоди між Україною та РФ не буде ще довго, - Портников
22:17
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
21:40
Речниця президентської адміністрації США Керолайн Левітт
"Твоя мама обрала": як прессекретарка Трампа Левітт відповіла на запитання про те, чому зустріч з Путіним буде у Будапешті, де 94-го Україну позбавили ядерного арсеналу
21:17
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа
20:51
Наслідки шторму на Алясці
Західна Аляска оговтується після потужного шторму "Халонг": триває завершення евакуації та оцінка збитків
20:12
Кабмін створив Координаційний центр інженерного захисту, що займеться захистом інфраструктури від російських обстрілів
20:05
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Динамо" вп'яте втратило перемогу, цього разу у поєдинку з "Зорею", "Кривбас"розбив "Рух" та очолив турнірну таблицю, а "Шахтар" не впорався з "Поліссям". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Про спадок УПА
19:25
Ексклюзив
ЗАЕС
Запорізьку АЕС можуть під'єднати до української та російської енергосистеми одночасно, - ексміністр Плачков
18:49
На борту китайського авіалайнера загорівся павербанк, що знаходився в особистих речах пасажирів
На борту Air China загорівся павербанк: літак екстрено посадили в Шанхаї
18:47
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
Шатдаун у США, скоріше за все, буде рекордним, - професор Айзенберг
18:32
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Трамп знову прагне зустрічі з Кім Чен Ином — у США обговорюють можливий саміт в Азії
18:16
затонулий підводний човен
Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026
18:06
OPINION
Ми не маємо судового механізму встановлення істини
17:52
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Якщо "томагавки" будуть обслуговувати американці, це стане по-суті прямою участю США у війні, - військовий експерт Снєгирьов
17:48
світло
На Дніпровщині, Полтавщині, Харківщині, Кропивниччині задіяли екстренні відключення електроенергії, на Чернігівщині світло вимикають погодинно
17:06
"Громадська платформа". Фото з відкритих джерел
У Варшаві спробували підпалити офіс "Громадянської платформи"
16:51
Огляд
панорама Києва
Ціни на житло в Києві різняться втричі, залежно від району: де найдешевші квартири з ремонтом
16:41
Інтерв’ю
Французький режисер Бертран Норман: Українці показують справжню ціну миру
16:32
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц
Мерц: візит до Вашингтону не був таким, на який сподівався Зеленський, й тому Україна потребуватиме ще більшої допомоги від Європи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV