Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Не заяви, а дії: адміністрація Трампа продовжує послаблювати Росію через підтримку України
OPINION

Не заяви, а дії: адміністрація Трампа продовжує послаблювати Росію через підтримку України

Дмитро Снєгирьов
8 жовтня, 2025 середа
14:04
Погляд

Днями Президент США Дональд Трамп заявив, що  Київ може повернути собі всі  тимчасово окуповані території, й розглядає можливість надання Україні крилатих ракет Tomahawk для завдання ударів на великі відстані

Зміст

Варто зауважити, що військово-технічна підтримка України не припинялася ні на день, попри відповідні заяви представників Білого дому і повідомлення ЗМІ. Йдеться і про обмін розвідданими, і про іншу військово-технічну співпрацю.

Наразі Сполучені Штати проводять політику фактичної ізоляції Російської Федерації на пострадянському просторі.

Це  зокрема події на Кавказі. Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном. Це і позиція щодо Казахстану, а це країна ОДКБ. Примітно, що саме Казахстан фактично започаткував збільшення видобутку нафти, всупереч рішенням країн ОПЕК. Що привело до падіння ціни і, відповідно, до багатомільярдних збитків країни-окупанта. Це і події в Білорусі, Молдові тощо. В концепції цих дій Сполучених Штатів ключова роль відводиться й Україні. В моменті якраз послаблення російської федерації.

Бо якщо навіть проаналізувати успішні удари українських Сил оборони по нафтопереробних підприємствах, а також по законних військових цілях на території РФ, то без обміну розвідданими, при чому в режимі онлайн, це було б неможливо.

Зауважу, що Білий дім послідовний у своїй політиці навіть під час розгортання шатдауна в США (призупинення роботи частини державних структур), який  теоретично може вплинути на перебіг військово-технічної співпраці з Україною.

Наголошую, слід звертати увагу не на заяви, а на дії Вашингтона.

Передислокація ядерного арсеналу на території Великої Британії вперше з 2008 року. Передислокація атомних ядерних човнів до берегів Росії. Стратегічні бомбардувальники B-2 над головою російського диктатора під час його візиту на Аляску для зустрічі з Трампом. 

Розміщення морських патрульних літаків ВМС США P-8 Poseidon, призначених для виконання протичовнових, протиповітряних і розвідувальних місій, в Північній Європі відбувається в той час, коли НАТО посилює свою оборону в Балтійському регіоні на тлі російської загрози підводним кабелям і трубопроводам і підозрілої активності безпілотників в Польщі, Данії та Норвегії.

Читайте також: Чому я не вірю в те, що Трамп надасть ракети Tomahawk Україні

Постійне розгортання військових сил США на підтримку НАТО, включно з есмінцями, які наприкінці серпня працювали поблизу російського арктичного регіону, слідує за різкою зміною позиції президента Дональда Трампа щодо російсько-української війни.

Крім того, зараз біля берегів Данії перебуває надсучасний авіаносець Сполучених Штатів, даючи чітко зрозуміти росіянам подальший розвиток подій і в моменті ескалації напруги в Балтійському морі, і в повітряному просторі країн Європи. 

Тобто, твердження, що США не змінили характер практичних дій щодо Росії — це абсолютний нонсенс. Це відверта інформаційна качка, запущена західними ЗМІ, я не виключаю, що з легкої руки російських спецслужб.

Щодо подальших дій США на підтримку України, то обмін розвідданими відбувається постійно. Я ще раз наголошую — 24/7 в режимі онлайн. Крім того, Сполучені Штати розширюють номенклатуру засобів ураження американського виробництва, зокрема для ударів по території Росії.

Зокрема, ракети ERAM з дальністю ураження 450 км. Але основне — це їхня кількість, яку передадуть Україні, — 3300. Тобто порівняно з ракетами ATACMS, дальність ураження яких 300 км, — це революційний прорив. Можлива передача чи то ракет Tomahawk, чи то Barracuda, які трохи менші за дальністю ураження,  є серйозним аргументом для примусу російської федерації до миру.

США не просто змінили риторику відносно РФ, вони перейшли до грубого військово-політичного тиску, назвавши Росію "паперовим тигром", Трамп дав зрозуміти її роль на світовій геополітичній мапі.

Досить чітке приниження. Трамп чітко сказав: "Я втомився від Путіна, від його невиконання своїх обіцянок". А якщо так, то відповідно не тільки риторика міняється, але й конкретика справ.

Читайте також: Війна на виснаження. 2025 - ?

При цьому застерігаю українців від очікування швидких змін на фронті шляхом надходжень американської зброї.

Не варто очікувати чергової wunderwaffe (чудо-зброї), ракети Tomahawk нею не стануть. Так, вони значно послаблять логістику, енергетичні можливості країни-окупанта. Але це не буде та чудо-зброя, яка дасть можливість, скажімо, взимку звітувати про військовий парад перемоги на червоній площі.

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що рішення про передачу Києву ракет Tomahawk певною мірою ухвалене, речник російського диктатора Пєсков заявив, що потрібно дочекатися конкретніших заяв Вашингтона у питанні постачання крилатих ракет Україні.

"Що стосується постачань озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім вже лунають заяви – принаймні так завжди було за адміністрації Байдена, нам це добре відомо. Цього разу подивимося", – сказав він.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Європа
Дональд Трамп
США
Військові новини
допомога США Україні
зброя для України
оборона та безпека
Читайте також:
VERES HILL
Автор
26 вересня, 2025 п'ятниця
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
Олексій Гнатковський
Автор Леся Вакулюк
5 жовтня, 2025 неділя
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
Володимир Зеленський
Автор Дмитро Марценишин
6 жовтня, 2025 понедiлок
"Якщо очільники на місцях не можуть подолати проблеми, щодо них будуть рішення": Зеленський провів енергетичну Ставку
Київ
+14.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 47.88
    Продаж 48.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 жовтня
14:41
Український фільм «Ти — космос» отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
Український фільм "Ти — космос" отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
13:46
Ексклюзив
Абсолютно новий формат у межах ДПА: як відбуватиметься тестування для четвертокласників уже навесні. Пояснюємо
13:26
Набелівська премія з хімії 2025: фото з відкритих джерел
Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених "за розробку металоорганічних каркасів"
13:19
Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв
Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує європейську модель підтримки агросектору
13:08
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни
12:55
погода, опади, дощь
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
12:37
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила, що РФ веде "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи"
12:01
OPINION
Єдиний шлях до миру – це перемога України. Російську загрозу необхідно ліквідувати назавжди
11:48
Пожежа на нафтобазі в Феодосії після влучання БПЛА вирує третій день, окупаційна влада мовчить, люди виїжджають
11:48
Оновлено
Атака РФ уночі 8 жовтня: на Чернігівщині влучання в енергообʼєкт, на Дніпровщині є поранені
11:38
військові навчання Індії та РФ
Росія та Індія розпочали спільні військові навчання
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Ми втратили двох побратимів, знищили 50 окупантів й 8 взяли у полон": капітан 141-ї ОМБр Юрій "Beard" про штурм Січневого на Дніпровщині
10:50
Аналітика
супутникова розвідка
Україна в битві розвідок: все більше залежить від космосу
10:43
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через обстріли без світла залишаються споживачі в кількох областях: ситуація в енергосистемі 8 жовтня
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Над секретними заводами, де випускають ракети для України, "гудуть дрони", а ЄС надає перевагу міжусобицям, а не протистоянню Росії. Акценти світових ЗМІ 8 жовтня
10:20
шахед
Сили ППО вночі знешкодили 154 зі 183 ворожих БПЛА
10:02
OPINION
Китай нав'язує Росії дуже "особливі" умови співпраці
09:56
коронавірус
Японські вчені виявили біологічну причину тривалого "затуманення" мозку при COVID-19
09:51
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро
09:43
Ексклюзив
Куба
"Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ
09:27
ГУР оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених Росією
08:44
Ексклюзив
Херсон
"Була розлючена, що лише на 5 місці": депутатка Херсонської міськради Погомій розповіла, що РФ складає список найбільших ворогів у місті
08:43
Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію
08:43
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
08:12
крилата ракета "Tomahawk"
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
08:08
Огляд
іграшковий динозавр
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні
08:02
OPINION
Василь Пехньо
Війна дрейфує в тил
07:57
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
За добу росіяни втратили 1010 окупантів, 26 артсистем і 75 одиниць автотехніки
07:42
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Трейдери вимагають від індійських держкомпаній платити за нафту з РФ в китайських юанях, - Reuters
07:31
Огляд
"Чемпіон чемпіонів": 154 роки тому народився черкащанин Іван Піддубний, чию славу росіяни намагаються привласнити
06:57
Кількість скарг про порушення мовного закону від початку року зросла на чверть
06:26
"Польські найманці використовують наркотики, щоб не спати й не їсти до двох тижнів": ЦПД спростував фейк росіян
06:04
На кортеж президента Еквадору скоїли напад. Міністерка енергетики назвала це замахом на вбивство, 5 людей затримали
05:30
Міжнародні резерви України у вересні зросли майже на $500 млн і досягли рівня $46,52 млрд
00:56
нафта
Росія збільшила експорт сирої нафти через атаки українських БПЛА на НПЗ, - Bloomberg
00:25
Оновлено
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна U20 поступилася Іспанії та вилетіла у 1/8 фіналу ЧС-2025
2025, вiвторок
7 жовтня
23:43
Казино
Мінцифри, БЕБ і PlayCity підписали меморандум про співпрацю для боротьби з нелегальним гральним бізнесом
23:03
Естонія
В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ
22:36
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
22:31
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Є сумніви, що вони були угорські": генерал-майор СБУ Ягун про БПЛА, які залетіли на Закарпаття з боку Угорщини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV