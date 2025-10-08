Варто зауважити, що військово-технічна підтримка України не припинялася ні на день, попри відповідні заяви представників Білого дому і повідомлення ЗМІ. Йдеться і про обмін розвідданими, і про іншу військово-технічну співпрацю.

Наразі Сполучені Штати проводять політику фактичної ізоляції Російської Федерації на пострадянському просторі.

Це зокрема події на Кавказі. Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном. Це і позиція щодо Казахстану, а це країна ОДКБ. Примітно, що саме Казахстан фактично започаткував збільшення видобутку нафти, всупереч рішенням країн ОПЕК. Що привело до падіння ціни і, відповідно, до багатомільярдних збитків країни-окупанта. Це і події в Білорусі, Молдові тощо. В концепції цих дій Сполучених Штатів ключова роль відводиться й Україні. В моменті якраз послаблення російської федерації.

Бо якщо навіть проаналізувати успішні удари українських Сил оборони по нафтопереробних підприємствах, а також по законних військових цілях на території РФ, то без обміну розвідданими, при чому в режимі онлайн, це було б неможливо.

Зауважу, що Білий дім послідовний у своїй політиці навіть під час розгортання шатдауна в США (призупинення роботи частини державних структур), який теоретично може вплинути на перебіг військово-технічної співпраці з Україною.

Наголошую, слід звертати увагу не на заяви, а на дії Вашингтона.

Передислокація ядерного арсеналу на території Великої Британії вперше з 2008 року. Передислокація атомних ядерних човнів до берегів Росії. Стратегічні бомбардувальники B-2 над головою російського диктатора під час його візиту на Аляску для зустрічі з Трампом.

Розміщення морських патрульних літаків ВМС США P-8 Poseidon, призначених для виконання протичовнових, протиповітряних і розвідувальних місій, в Північній Європі відбувається в той час, коли НАТО посилює свою оборону в Балтійському регіоні на тлі російської загрози підводним кабелям і трубопроводам і підозрілої активності безпілотників в Польщі, Данії та Норвегії.

Постійне розгортання військових сил США на підтримку НАТО, включно з есмінцями, які наприкінці серпня працювали поблизу російського арктичного регіону, слідує за різкою зміною позиції президента Дональда Трампа щодо російсько-української війни.

Крім того, зараз біля берегів Данії перебуває надсучасний авіаносець Сполучених Штатів, даючи чітко зрозуміти росіянам подальший розвиток подій і в моменті ескалації напруги в Балтійському морі, і в повітряному просторі країн Європи.

Тобто, твердження, що США не змінили характер практичних дій щодо Росії — це абсолютний нонсенс. Це відверта інформаційна качка, запущена західними ЗМІ, я не виключаю, що з легкої руки російських спецслужб.

Щодо подальших дій США на підтримку України, то обмін розвідданими відбувається постійно. Я ще раз наголошую — 24/7 в режимі онлайн. Крім того, Сполучені Штати розширюють номенклатуру засобів ураження американського виробництва, зокрема для ударів по території Росії.

Зокрема, ракети ERAM з дальністю ураження 450 км. Але основне — це їхня кількість, яку передадуть Україні, — 3300. Тобто порівняно з ракетами ATACMS, дальність ураження яких 300 км, — це революційний прорив. Можлива передача чи то ракет Tomahawk, чи то Barracuda, які трохи менші за дальністю ураження, є серйозним аргументом для примусу російської федерації до миру.

США не просто змінили риторику відносно РФ, вони перейшли до грубого військово-політичного тиску, назвавши Росію "паперовим тигром", Трамп дав зрозуміти її роль на світовій геополітичній мапі.

Досить чітке приниження. Трамп чітко сказав: "Я втомився від Путіна, від його невиконання своїх обіцянок". А якщо так, то відповідно не тільки риторика міняється, але й конкретика справ.

При цьому застерігаю українців від очікування швидких змін на фронті шляхом надходжень американської зброї.

Не варто очікувати чергової wunderwaffe (чудо-зброї), ракети Tomahawk нею не стануть. Так, вони значно послаблять логістику, енергетичні можливості країни-окупанта. Але це не буде та чудо-зброя, яка дасть можливість, скажімо, взимку звітувати про військовий парад перемоги на червоній площі.

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що рішення про передачу Києву ракет Tomahawk певною мірою ухвалене, речник російського диктатора Пєсков заявив, що потрібно дочекатися конкретніших заяв Вашингтона у питанні постачання крилатих ракет Україні.

"Що стосується постачань озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім вже лунають заяви – принаймні так завжди було за адміністрації Байдена, нам це добре відомо. Цього разу подивимося", – сказав він.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.