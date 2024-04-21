А що в результаті? Восени українці впали в депресію, переживаючи щодо трьох основних переломних моментів: євроінтеграція, європейська допомога і допомога США. За фактом ми отримали позитивний результат з кожного з трьох пунктів. І з депресією пора закінчувати.

Так, затримка США нам дорого коштувала на фронті. Проте, з іншого боку, політичні проблеми в США, які спричинили технічну затримку допомоги (політична воля і підтримка суспільства залишаються сталими, тому це була саме технічна затримка, пов’язана с передвиборчим бардаком) призвели до активізації Європи та радикального збільшення підтримки з боку ЄС. Мова про ключову — військову підтримку.

Суми, яки виділяє зараз ЄС значно перевищують наші очікування минулого літа. На додачу з'явилась чеська ініціатива про снаряди. І не виключено, що відбудеться ще один додатковий апгрейд української системи ППО. Також коштом країн ЄС, де йдуть розмови про те, що кількість батарей петріотів, які ми будемо мати, зросте вдвічі.

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Також треба наголосити, що Трамп де-факто виступив за підтримку України. Що значно зменшило ризики від його потенційного виграшу на виборах. Ритуальна зміна грантової допомоги на кредит, який ніхто не планує погашати, є символічним кроком і не змінює суті.

Таким чином, за фактом, ми виходимо з цього періоду з сильнішими позиціями, ніж ми розраховували. Щодо зовнішньої підтримки. Так, жодним чином до кінця війни ми не позбудемося залежності від партнерів. Україна не здатна протистояти Росії сам на сам. У нас ніколи б не вистачило ресурсів.

Усі розмови про поганих партнерів можна закінчувати. І концентруватись на тому, що залежить виключно від України. Мобілізація…

Що в економіці? Після голосування в США ми фактично забезпечили собі фінансування дефіциту бюджету на 2024 рік. Що дуже важливо для підтримки макрофінансової стабільності. Поки можна буде уникнути як запуску друкарського верстата, так і радикального підвищення податків.

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Таким чином, сталими залишаються і прогнози по помірному зростанню ВВП на тлі мінімальної як для України під час війни інфляції. І курсової стабільності, де Нацбанк просто переводить гривню в діапазон 40-41 гривня за долар. І ситуація в економіці України продовжує виглядати безпрецедентним економічним дивом як на ситуацію, в якій ми опинились. Навіть попри очікування певним проблем з електрикою.

А надходження американської допомоги має нарешті зупинити потік заголовків про поразку у війні у 2024 році. Де завжди фраза будувалась так: "Якщо не надійде допомога від США, то Україна ризикує програти війну", але чомусь увагу привертала тільки друга частина. І всі ці заголовки так чи інакше були частиною тиску на американських законодавців. Тиску, який спрацював.

І останнє. Може тепер у вайбер-чатиках нарешті припиняти розганяти паніку про новий наступ на Київ. Хоча це вже може бути із серії "забагато просите".