Я памʼятаю евакуаційні потяги лютого — березня 22 року. Забиті заплаканими жінками та дітьми, з переносками з котами й собаками. Перелякані, змерзлі люди їхали в нікуди. А комусь вже немає куди повертатися.

Ті, кому вдалося вирватися з Ірпеня і Бучі через розбитий міст, тікали туди, де діти не сидітимуть в підвалах.

Кілька моїх подруг виїхали, бо вони, в першу чергу, мами, які обрали безпеку дітей. Й хто сміє їх засуджувати?

Щоразу, коли мої діти спускаються в школі в бомбосховище чи вночі сплять в коридорі, а будинок ходить ходуном, я запитую себе, чи маю рацію.

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Кілька моїх знайомих-депутаток місцевих рад склали мандати й теж виїхали, в тому числі через недолугу постанову уряду про заборону на перетин кордону жінкам, що працюють в органах влади. До безпекових страхів додалося приниження і необґрунтоване порушення прав. Заяви ОП точно додають їм мотивацію повернутися?

Чому балаболів з ОП нічого не навчив лютий 22-го? Й чому вони з такою легкістю розпоряджаються життями інших людей, розповідаючи їм, як правильно.

Західна допомога скорочується. Й на цьому фоні самим закликати припинити підтримувати українців?

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Так, наш пріоритет сьогодні — військова допомога. Це найважливіше! То, можливо, варто звернутися до українців, які тимчасово отримали прихисток, із закликом проводити акції та мітинги на підтримку України. Як виходили в усіх світових столицях весною 22.

Так, в нас страшні проблеми в економіці. То, може, припинити кошмарити бізнес?

Якщо влада збирається повертати мільйони біженців закликами до партнерів вигнати українців з країн перебування, це створить абсолютно інший ефект.

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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