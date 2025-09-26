Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
OPINION

Чому досі немає наших санкцій на транзит російської нафти?

Володимир Омельченко
26 вересня, 2025 п'ятниця
18:01
Погляд

Для чого сподіватися на Трампа щодо припинення закупівлі російської нафти Угорщиною та Словаччиною що транспортується через Україну?

Зміст

Можливо, простіше було б самим застосувати санкції на транзит нафти країни агресора? Що заважає?  

Між іншим, український маршрут для російських нафтових компаній найприбутковіший. За ним вони отримують прибутки через сприятливу логістику мінімум утричі більші, порівняно із маршрутами до Індії та Китаю.   

Словаччина готова шукати альтернативні шляхи, щоб відмовитися від закупівлі російських енергетичних ресурсів, однак це не готовий робити прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, вважає президент України Володимир Зеленський. "Росія продавала Україні дешеві енергетичні ресурси. Це була велика помилка України". 

"Ми були дуже залежними від цього. А після того Росія почала впливати на незалежність, на свободу, на виборчі процеси, на парламент, на  багато чого", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. "І саме тому я чудово розумію Словаччину.  Я думаю, що вони готові шукати альтернативні шляхи, що є добре. Погані новини в тому, що Віктор Орбан з Угорщини не готовий на цього", - додав президент. Він зазначив, що це помилка, однак "вся Угорщина не може сплачувати за помилки однієї людини". "Я думаю, що це дуже важливий момент. Я також сподіваюся, що президент Трамп зможе впоратися з цим, тому що він знає Орбана. Він ще й інші лідери європейських країн, і проведуть діалог та спілкування з Орбаном", - наголосив Зеленський.

Джерело

Про автора. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Китай
Словаччина
Європа
Індія
нафта
Угорщина
санкції проти Росії
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
