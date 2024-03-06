Причина? Поряд мала сидіти вдова Навального Юлія, — пише WP.

Якщо це правда, підтримую рішення пані Зеленської.

Світ вперто хоче посадити поряд українців і росіян, натякаючи, мовляв, від авторитаризму Путіна страждають одні та другі. Провести знак рівності між жертвою й агресором.

То Папа Римський з Хресною ходою, де поряд йшли українка і росіянка — медсестри, то різні європейські фонди, які паралельно вручають нагороди українським і російським правозахисникам.

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Трагедія родини Навальних і вбивство в тюрмі Олексія не дорівнює геноциду українського народу.

Всі росіяни несуть відповідальність за цю страшну війну. Вони її не зупинили ані в 14-му, ані у 22-му. Навпаки, цементували режим Путіна і культивували українофобію.

Я б дуже хотіла, аби Конгрес США відвідали вдови наших загиблих Героїв. Юні, прекрасні українки, які втратили найдорожче. Можливо, це б сприяло швидшому рішенню конгресу про виділення допомоги Україні.

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Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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