Чому Олена Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною
Пані Зеленська відхилила запрошення бути присутньою під час виступу президента Байдена в Конгресі
Причина? Поряд мала сидіти вдова Навального Юлія, — пише WP.
Якщо це правда, підтримую рішення пані Зеленської.
Світ вперто хоче посадити поряд українців і росіян, натякаючи, мовляв, від авторитаризму Путіна страждають одні та другі. Провести знак рівності між жертвою й агресором.
То Папа Римський з Хресною ходою, де поряд йшли українка і росіянка — медсестри, то різні європейські фонди, які паралельно вручають нагороди українським і російським правозахисникам.
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Трагедія родини Навальних і вбивство в тюрмі Олексія не дорівнює геноциду українського народу.
Всі росіяни несуть відповідальність за цю страшну війну. Вони її не зупинили ані в 14-му, ані у 22-му. Навпаки, цементували режим Путіна і культивували українофобію.
Я б дуже хотіла, аби Конгрес США відвідали вдови наших загиблих Героїв. Юні, прекрасні українки, які втратили найдорожче. Можливо, це б сприяло швидшому рішенню конгресу про виділення допомоги Україні.
Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"
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