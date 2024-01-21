З найцікавішого:

бо він запропонував Відомо Кому (ні, не Зеленському) фінансувати його (гіпотетичну майбутню) передвиборчу кампанію; бо саме він оголосив збір коштів на заставу для Коболєва; бо саме він оголосив про створення антирейтингу правоохоронців і суддів, які використовують повноваження з незаконною метою (в рамках "Маніфесту 42"); бо по тій же справі "по дотичній" проходить ще й інвестиційна компанія Томаша Фіали, якого — зважаючи на його медійні ресурси — тим самим "попередили".

Пункт (1) - це чутки, пункти (2)-(4) факти, які легко гугляться.

Я не буду розбиратися, що саме з цього правда якою мірою.

Але мені очевидно одне: нинішня владна команда справді буде захищати Україну, але водночас, всередині України, буде захищати себе будь-якими методами від будь-кого, хто зазіхає на її незмінність чи навіть намагається якось формально обмежити її владні повноваження.

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Всередині країни цю владу цікавить тільки лояльність. Друзям — все, ворогам, а також недругам і критикам — ні, не закон, а радше "беспредел", хоч і прикритий (не скрізь) тоненькою видимістю законності.

Так неочікувано обернулося старе прислів'я "Кому война, а кому мать родна". Бо якби не війна, ми були б вже в одному кроці від Майдану — власне, до першого збою в нашому просуванні шляхом євроінтеграції. Адже і Януковича терпіли лише допоки він, залізною рукою "нагинаючи" бізнес всередині країни, все ж таки вів Україну в Європу.

Залишається сподіватися, що наші західні партнери чітко розуміють: вони підтримують Україну заради українського народу, а не заради тої владної команди, яку цей народ майже 5 років тому обрав і колись точно змінить на іншу команду. Питання лише, якою ціною.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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