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OPINION

Чому Південна Корея не хоче давати нам снаряди та зброю

Віктор Андрусів
1 грудня, 2024 неділя
16:03
Погляд

Відмова Сеула — це, звичайно, серйозний провал, у першу чергу тому, що це відбулося в рамках офіційної зустрічі з міністром оборони України. Невже це не було відомо в рамках підготовки візиту?

Зміст

Але цю ситуацію треба обдумати з іншого боку. А що, власне, ми маємо просити? 

Зараз європейці почали визнавати свою неспроможність постачати нам озброєння, тому переходять до логіки надання нам коштів для виробництва українського озброєння тут, у нас. Так, буквально минулого тижня Данія виділила 130 млн євро на виробництво ракет і дронів. І зараз це саме те, що потрібно. 

Ми повинні проводити активне залучення коштів саме у виробництво озброєння тут. Тоді не доведеться роками випрошувати дозволу бити ракетами по території РФ, не доведеться чекати, коли сенат США чи якась Угорщина розблокують можливість нам отримувати допомогу. 

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Тому в основі поїздки міністра оборони до Південної Кореї мала бути саме кооперація у сфері виробництва озброєння. Корейці могли б постачати чи продавати нам якраз обладнання для цього, що їм однозначно вигідно. Це ж вигідно і нам, оскільки дає не тільки зброю в перспективі, а й зростання економіки. Так, зброя треба терміново, але чим більше ми працюємо над власним виробництвом, тим ми стійкіші до міжнародної кон'юнктури.

Зрештою, саме таку допомогу зараз РФ надає Китай, який постачає тисячі станків для вироблення та модернізації російської техніки. І ми цю допомогу дуже боляче на собі відчуваємо.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Міністерство оборони
Південна Корея
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Рустем Умєров
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