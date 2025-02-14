Чому Трамп репостить путінську маячню
Дональд Трамп опублікував у своїй мережі Truth Social репост заяви Путіна про те, що Європа "встане біля ніг свого господаря"
Він, очевидно, думає, що мова йде про його ноги. Думає, уявляє і насолоджуйся.
І тут згадується інше отруйне вариво, яким Росія намагалася нагодувати Трампа. 22 січня у типу аналітичному виданні "РФ в глобальній політиці" нещодавньої статті Сергія Караганова про те, що саме Європа завжди починає світові війни, в які потім втягує Росію та США. Що саме європейці, як он: Міттеран, Коль і прочіє Тетчер навіюють довірливим росіянам страшні казки про "американську вояччину".
Ба більше, за словами Караганова, це Європа (привіт Меркель і Оланду) виростила український нацизм, від якого Путіну насилу вдалося врятувати кілька окремих півостровів та районів. І тому, закликає автор статті, Європа має бути покарана на кілька поколінь мовчанням.
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А саме — позбавленням права голосу у світових питаннях. І от, перепост зневажливих слів Путіна щодо американських союзників - це черговий загрозливий для Європи сигнал.
Іншими словами, коли ми тут задаємо один одному питання про те, а чи може Трамп підписати з Путіним Мюнхенську змову щодо України, ми відстали від життя. Адже Путін спокушає американського президента на розподіл Європи, де будуть американські мовчазні колонії та російські історично обґрунтовані володіння. Саме про це варто говорити нашим європейським партнерам. Їм не варто сподіватися, що Путін задовольниться Україною. Він неодмінно прийде по їх душі. Тому що він вже почав спокушати президента США разом знищити субʼєктну Європу.
Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня
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