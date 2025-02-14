Він, очевидно, думає, що мова йде про його ноги. Думає, уявляє і насолоджуйся.

І тут згадується інше отруйне вариво, яким Росія намагалася нагодувати Трампа. 22 січня у типу аналітичному виданні "РФ в глобальній політиці" нещодавньої статті Сергія Караганова про те, що саме Європа завжди починає світові війни, в які потім втягує Росію та США. Що саме європейці, як он: Міттеран, Коль і прочіє Тетчер навіюють довірливим росіянам страшні казки про "американську вояччину".

Ба більше, за словами Караганова, це Європа (привіт Меркель і Оланду) виростила український нацизм, від якого Путіну насилу вдалося врятувати кілька окремих півостровів та районів. І тому, закликає автор статті, Європа має бути покарана на кілька поколінь мовчанням.

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