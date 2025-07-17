Чому в Києві знову стільки російської
Мовний закон, який вступив у дію дев'ять років тому, дав кожному україномовному українцю інструмент захисту його природних прав. Вторгнення ж стало останньою краплею в чаші мотивації. То чому столиця країни, що воює, знову перейшла на мову того, хто хоче її завоювати?
Азовець Артем Нікополь (Дубина) провів у полоні майже три роки. Коли його звільнили, то здивувався двом речам: більше нема Каховського водосховища і українці досі говорять російською. “У полоні я думав, що в Україні вже всі-всі розмовляють тільки українською”.
Удова совєцкого офіцера Тетяна Даценко виїхала з окупованого Бердянська у квітні 2022 року. “Я не могла навіть хліб купити; коли вони заходили, то мені казали - не дивись їм в очі, в тебе лице перекошене”. Для жінки російська мова тепер як російський мундир.
Студентка УКУ Настя народилася в Києві, в україномовній родині, але в її школі лише один хлопець говорив українською. Зламався навіть шкільний фотограф з Верховини, який одного дня все ж перейшов на російську. Аби відстояти своє право на україномовне середовище, дівчина змінила п’ять шкіл.
Іван Малкович, чий прародич врятував на дорозі знесиленого Івана Франка, що повертався з ув’язнення, у свій спосіб рятував українську мову - видав розкішну серію “Гаррі Поттера”, яку особисто похвалила Джоан Роулінг. Одного весняного ранку 2022 року Малкович ішов до себе в офіс на Бесарабці й дивувався, як Київ защебетав українською.
Але тепер усі ці люди, історії яких я розповідаю в новому фільмі, дивуються, звідки ж у Києві знову стільки російської? Чому столиця країни, що воює, знову перейшла на мову того, хто хоче її завоювати?
Мовний закон, який вступив в дію дев'ять років тому, дав кожному україномовному українцю (такий парадокс, ага) інструмент захисту його природних прав. Вторгнення ж стало останньою краплею в чаші мотивації для кожного російськомовного.
Це дві головні речі, які змінили статус української мови в останні роки, але кожен ним скористався, як зміг чи як схотів.
Чи буде партія російськомовного реваншу? Що робити з мовою ворога в наших школах і як цю проблему вирішувала Олена Пчілка? Чому в Міністерстві освіти між собою досі говорять язиком окупанта і як саботують державну підтримку української мови? Хто переможе: Андрій Данилко чи Дмитро Волканов? Про це в моєму новому фільмі “Мова Свободи”.
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