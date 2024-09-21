Підняли податки. Військовий збір до 5%. ФОПам ІІІ групи + 1% як військовий збір.

Купи грошей в бюджет це не додасть.

Цього року + 30 мільярдів.

Правильне рішення? Безперечно. Війна - значить, всі затягують паски.

Але на що я хочу звернути увагу.

"Зелені" тягнули з рішенням. І прийнято воно було з другого разу.

Чому? Елементарно.

Фокус-групи показують, що з розумінням до підвищення податків ставляться патріотично налаштовані люди. І це не електорат Зеленського.

А ось якраз електорат Зеленського - значною мірою люди, які не хочуть ділитися ні з ким, любителі халяви. Їх за підвищення податків жаба душить.

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Бо ці люди в далекому 2019 році вірили, що Зе! може одночасно і податки знизити, і зарплати/пенсії підняти. Бо щось знає.

Особисто я 10% від заробленого кожного місяця пускаю на донати. Сам себе оподатковую. Але сам особисто вирішую, куди підуть донати.

Тепер частину заробленого мною тратитиме Міноборони.

І я не впевнений, що мої податки витрачатимуть ефективно.

Бо яйця по 17 - це вже частина нашої історії.

*Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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