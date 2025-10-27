Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
OPINION

Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів

Андрій Іллєнко
27 жовтня, 2025 понедiлок
14:04
Погляд

Ми не можемо під час війни за виживання нації чекати місяцями, поки прокрутяться усі коліщатка цивільного (!) бюрократичного механізму мирного часу

Зміст

Понад два тижні тому я написав про те, що терміново потрібно змінювати законодавство і давати можливість бойовим підрозділам ставити у стрій військовослужбовців, які повертаються із СЗЧ.

Без багатомісячної бюрократичної епопеї в судах. 

Ще раз. Не хочете автоматично продовжувати амністію — не продовжуйте

Просто дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів. Хоче воювати — хай воює. Після війни розберемося, дай Боже, дійдемо до цих щасливих часів, коли це буде актуально. 

На жаль, за цей час ніяких змін не відбулося

Ми піхотний батальйон. На Покровському напрямку. Нам терміново потрібне поповнення. 

Ми не можемо під час війни за виживання нації чекати місяцями, поки прокрутяться усі коліщатка цивільного (!) бюрократичного механізму мирного часу. 

Є десятки людей, які готові стати у стрій. Ми не можемо їх поставити у стрій, бо немає зрозумілого правового механізму. Ми такі не одні. Це стосується усіх бойових підрозділів. 

Шановні народні депутати, почуйте нас. Ухваліть необхідні зміни. Дайте нам можливість швидко поповнюватися.



Про автора. Андрій Іллєнко, український політик, громадський діяч, військовик, народний депутат України VII та VIII скликань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Росія
Верховна Рада
політика
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Суд
Сили оборони України
