Понад два тижні тому я написав про те, що терміново потрібно змінювати законодавство і давати можливість бойовим підрозділам ставити у стрій військовослужбовців, які повертаються із СЗЧ.

Без багатомісячної бюрократичної епопеї в судах.

Ще раз. Не хочете автоматично продовжувати амністію — не продовжуйте. Просто дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів. Хоче воювати — хай воює. Після війни розберемося, дай Боже, дійдемо до цих щасливих часів, коли це буде актуально.

На жаль, за цей час ніяких змін не відбулося.

Ми піхотний батальйон. На Покровському напрямку. Нам терміново потрібне поповнення.

Ми не можемо під час війни за виживання нації чекати місяцями, поки прокрутяться усі коліщатка цивільного (!) бюрократичного механізму мирного часу.

Є десятки людей, які готові стати у стрій. Ми не можемо їх поставити у стрій, бо немає зрозумілого правового механізму. Ми такі не одні. Це стосується усіх бойових підрозділів.